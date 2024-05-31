Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
31 мая 2024, 01:03 | Обновлено 31 мая 2024, 01:10
416
0

Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос

Элина сыграет против Аны Богдан в 3-м раунде Открытого чемпионата Франции 2024

31 мая 2024, 01:03 | Обновлено 31 мая 2024, 01:10
416
0
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ана Богдан

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024.

В 3-м раунде Ролан Гаррос украинка сыграет против представительницы Румынии Аны Богдан (WTA 64), которая в своем поединке 1/32 финала выбила «нейтралку» Анастасию Павлюченкову (WTA 22) в двух сетах за 1 час и 40 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/32 финала

Ана Богдан (Румыния) – Анастасия Павлюченкова – 6:4, 6:4

Богдан и Павлюченкова провели 4-й очный поединок. Румынка выиграла впервые.

Элина и Ана уже играли между собой. 13 апреля Свитолина должна была закрывать все вопросы о победителе матчевого противостояния Украина – Румыния в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг в игре с Богдан, однако уступила в трех сетах. После этого украинки проиграли еще 2 встречи румынкам и не сумели пробиться в финальную часть КБДК.

Свитолина в 1/32 финала переиграла Диан Парри.

По теме:
Стали известны все участники 1/16 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Даяна Ястремская – Коко Гофф. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
На глазах у Свитолиной. Монфис вылетел из Ролан Гаррос. Гаэля ждал Джокович
Элина Свитолина Ана Богдан Анастасия Павлюченкова Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Максим ХЛАНЬ: «Чемпионат Польши сильнее УПЛ»
Футбол | 30 мая 2024, 19:12 12
Максим ХЛАНЬ: «Чемпионат Польши сильнее УПЛ»
Максим ХЛАНЬ: «Чемпионат Польши сильнее УПЛ»

Полузащитник высказался об уровне украинского чемпионата

Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
Бокс | 30 мая 2024, 10:42 17
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»

Претендент от IBF высказался об украинском боксере

ЯСТРЕМСКАЯ: «Гофф? Играли в Мадриде. Хотя игрой мое исполнение не назвать»
Теннис | 30.05.2024, 22:46
ЯСТРЕМСКАЯ: «Гофф? Играли в Мадриде. Хотя игрой мое исполнение не назвать»
ЯСТРЕМСКАЯ: «Гофф? Играли в Мадриде. Хотя игрой мое исполнение не назвать»
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
Футбол | 30.05.2024, 17:28
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
Бокс | 30.05.2024, 10:34
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира в бриджервейте бросил вызов Усику
Чемпион мира в бриджервейте бросил вызов Усику
29.05.2024, 07:40
Бокс
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
29.05.2024, 08:59 6
Бокс
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
29.05.2024, 10:56 2
Футбол
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
29.05.2024, 13:47 9
Футбол
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
29.05.2024, 09:14 13
Футбол
Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ
Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ
29.05.2024, 14:57 15
Футбол
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
30.05.2024, 10:08 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем