Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024.

В 3-м раунде Ролан Гаррос украинка сыграет против представительницы Румынии Аны Богдан (WTA 64), которая в своем поединке 1/32 финала выбила «нейтралку» Анастасию Павлюченкову (WTA 22) в двух сетах за 1 час и 40 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/32 финала

Ана Богдан (Румыния) – Анастасия Павлюченкова – 6:4, 6:4

Богдан и Павлюченкова провели 4-й очный поединок. Румынка выиграла впервые.

Элина и Ана уже играли между собой. 13 апреля Свитолина должна была закрывать все вопросы о победителе матчевого противостояния Украина – Румыния в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг в игре с Богдан, однако уступила в трех сетах. После этого украинки проиграли еще 2 встречи румынкам и не сумели пробиться в финальную часть КБДК.

Свитолина в 1/32 финала переиграла Диан Парри.