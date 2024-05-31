Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Элина сыграет против Аны Богдан в 3-м раунде Открытого чемпионата Франции 2024
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024.
В 3-м раунде Ролан Гаррос украинка сыграет против представительницы Румынии Аны Богдан (WTA 64), которая в своем поединке 1/32 финала выбила «нейтралку» Анастасию Павлюченкову (WTA 22) в двух сетах за 1 час и 40 минут.
Ролан Гаррос 2024. 1/32 финала
Ана Богдан (Румыния) – Анастасия Павлюченкова – 6:4, 6:4
Богдан и Павлюченкова провели 4-й очный поединок. Румынка выиграла впервые.
Элина и Ана уже играли между собой. 13 апреля Свитолина должна была закрывать все вопросы о победителе матчевого противостояния Украина – Румыния в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг в игре с Богдан, однако уступила в трех сетах. После этого украинки проиграли еще 2 встречи румынкам и не сумели пробиться в финальную часть КБДК.
Свитолина в 1/32 финала переиграла Диан Парри.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник высказался об уровне украинского чемпионата
Претендент от IBF высказался об украинском боксере