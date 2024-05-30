Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов

Центр спортивных исследований CIES опубликовал топ-10 самых дорогих голкиперов мира.

Лидерами рейтинга являются Грегор Кобель (Боруссия Д) и Анатолий Трубин (Бенфика). Потенциальные трансферы швейцарца и украинца оцениваются в 66 миллионов евро.

В тройку вошел также вратарь Диогу Кошта, который защищает ворота Порту. Контракт португальца расценивается в 56 млн евро.

В топе нашлось место и еще одном украинскому киперу – Андрею Лунину из Реала (39 млн евро). У Лунина – 8-е место.

Ранее CIES опубликовал рейтинг самых стабильных команд.

Топ-10 самых дорогих голкиперов по версии CIES: