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  4. Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
Испания
30 мая 2024, 23:21 | Обновлено 31 мая 2024, 00:38
3456
3

Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов

Лидерами рейтинга по версии CIES являются Анатолий и Грегор Кобель – 66 миллионов евро

30 мая 2024, 23:21 | Обновлено 31 мая 2024, 00:38
3456
3
Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
Twitter. Андрей Лунин и Анатолий Трубин

Центр спортивных исследований CIES опубликовал топ-10 самых дорогих голкиперов мира.

Лидерами рейтинга являются Грегор Кобель (Боруссия Д) и Анатолий Трубин (Бенфика). Потенциальные трансферы швейцарца и украинца оцениваются в 66 миллионов евро.

В тройку вошел также вратарь Диогу Кошта, который защищает ворота Порту. Контракт португальца расценивается в 56 млн евро.

В топе нашлось место и еще одном украинскому киперу – Андрею Лунину из Реала (39 млн евро). У Лунина – 8-е место.

Ранее CIES опубликовал рейтинг самых стабильных команд.

Топ-10 самых дорогих голкиперов по версии CIES:

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Грегор Кобель Диогу Кошта Андрей Лунин Анатолий Трубин рейтинг CIES лучший вратарь Джанлуиджи Доннарумма Андре Онана Барт Вербрюгген Эдерсон Майк Меньян Гиорги Мамардашвили Реал Мадрид Бенфика
Даниил Агарков Источник: CIES
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Gargantua
какой то бред ))
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0
TarasTaras94
Те що одразу два українця в 10 це досягнення, очевидно, що це зараз найбільші укомплектована позиція 
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0
Bernard6-9
Про Трубина вообще не пишут, небось не заслуживает даже пылинки на обуви Лунина
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-2
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