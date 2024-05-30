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  4. Лунин признался, сможет ли он сыграть в финале Лиги чемпионов 1 июня
Лига чемпионов
30 мая 2024, 21:36 | Обновлено 30 мая 2024, 21:39
1390
2

Лунин признался, сможет ли он сыграть в финале Лиги чемпионов 1 июня

Андрей опубликовал пост в своем Instagram, в котором извинился перед болельщиками...

30 мая 2024, 21:36 | Обновлено 30 мая 2024, 21:39
1390
2
Лунин признался, сможет ли он сыграть в финале Лиги чемпионов 1 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин опубликовал пост в своем Instagram накануне финала Лиги чемпионов 2023/24:

«Мне так жаль, что не могу подготовиться к самой главной игре сезона для команды и самой важной в моей жизни...

Огромное спасибо за все ваши сообщения, поддержку и подбадривание!!! Вперед за 15-м [трофеем ЛЧ в истории Реала] 🤍», – подписана публикация.

1 июня королевский клуб поборется за главный еврокубковый клубный трофей против «Боруссии» Дортмунд. Встреча состоится в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».

Ранее испанские СМИ сообщали, что Лунин не полетит с командой на матч, поскольку украинец заболел и руководство клуба не хочет, чтобы Андрей заразил своих партнеров. Однако в официальную заявку «сливочных» Лунин все-таки попал.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Реал Лига чемпионов болезнь
Даниил Агарков Источник: Instagram
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Tka4enko_855
Пробач але тоді мабудь за борусію і щоб голів 5-6
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