Лунин признался, сможет ли он сыграть в финале Лиги чемпионов 1 июня

25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин опубликовал пост в своем Instagram накануне финала Лиги чемпионов 2023/24:

«Мне так жаль, что не могу подготовиться к самой главной игре сезона для команды и самой важной в моей жизни...



Огромное спасибо за все ваши сообщения, поддержку и подбадривание!!! Вперед за 15-м [трофеем ЛЧ в истории Реала] 🤍», – подписана публикация.

1 июня королевский клуб поборется за главный еврокубковый клубный трофей против «Боруссии» Дортмунд. Встреча состоится в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».

Ранее испанские СМИ сообщали, что Лунин не полетит с командой на матч, поскольку украинец заболел и руководство клуба не хочет, чтобы Андрей заразил своих партнеров. Однако в официальную заявку «сливочных» Лунин все-таки попал.