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  4. Краснопир прибудет в расположение Олимпийской сборной Украины с опозданием
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 19:31 |
370
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Краснопир прибудет в расположение Олимпийской сборной Украины с опозданием

Игорь Краснопир сначала поможет своему клубу в матче с «Левым берегом»

30 мая 2024, 19:31 |
370
0
Краснопир прибудет в расположение Олимпийской сборной Украины с опозданием
УАФ. Игорь Краснопир

2 июня состоится повторный матч раунда плей-офф за право играть в УПЛ между «Левым берегом» и «Оболонью».

Болельщиков «пивоваров» интересует, сыграет ли в этом поединке бомбардир Игорь Краснопир, который вызван в олимпийскую сборную Украины, которая отправляется на международный турнир во Францию.

Наставник «Оболони» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ситуацию с Краснопиром:

– В воскресенье будем прилагать усилия, чтобы сыграть в боевом составе. Выйдут те футболисты, которые будут готовы на все 100 процентов. Что касается Краснопира, то он сыграет повторный матч с «Левым берегом», а затем самостоятельно отправится в Тулон помогать олимпийской сборной Украины. Игорь – ценный для «Оболони» игрок и мы не можем рисковать. На кону – «прописка» в УПЛ.

Напомним, что в первом поединке раунда плей-офф «Оболонь» взяла верх над «Левым берегом» – 1:0.

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Игорь Краснопир Оболонь Киев инсайд сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде турнир Мориса Ревелло
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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