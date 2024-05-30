Краснопир прибудет в расположение Олимпийской сборной Украины с опозданием

2 июня состоится повторный матч раунда плей-офф за право играть в УПЛ между «Левым берегом» и «Оболонью».

Болельщиков «пивоваров» интересует, сыграет ли в этом поединке бомбардир Игорь Краснопир, который вызван в олимпийскую сборную Украины, которая отправляется на международный турнир во Францию.

Наставник «Оболони» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ситуацию с Краснопиром:

– В воскресенье будем прилагать усилия, чтобы сыграть в боевом составе. Выйдут те футболисты, которые будут готовы на все 100 процентов. Что касается Краснопира, то он сыграет повторный матч с «Левым берегом», а затем самостоятельно отправится в Тулон помогать олимпийской сборной Украины. Игорь – ценный для «Оболони» игрок и мы не можем рисковать. На кону – «прописка» в УПЛ.

Напомним, что в первом поединке раунда плей-офф «Оболонь» взяла верх над «Левым берегом» – 1:0.