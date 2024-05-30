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  4. ВИДЕО. Как Свитолина обыграла француженку Парри на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
30 мая 2024, 17:25 | Обновлено 30 мая 2024, 17:35
529
0

ВИДЕО. Как Свитолина обыграла француженку Парри на Ролан Гаррос

Элина уверенно вела в счете, но заставила поволноваться в конце матча

30 мая 2024, 17:25 | Обновлено 30 мая 2024, 17:35
529
0
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла француженку Парри на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Диан Парри во втором раунде на Открытом чемпионате Франции – 6:4, 7:6(3).

Это была 2-я встреча теннисисток, 10 дней назад в Страсбурге также выиграла украинка.

В следующем раунде Свитолина сыграет с Аной Богдан (№64 WTA) или Анастасией Павлюченковой (№22 WTA).

Интересно, что Элина в девятый раз преодолела барьер второго раунда в Париже.

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Элина Свитолина Диан Парри Ролан Гаррос 2024 видео
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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