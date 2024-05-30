Ролан Гаррос30 мая 2024, 17:25 | Обновлено 30 мая 2024, 17:35
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ВИДЕО. Как Свитолина обыграла француженку Парри на Ролан Гаррос
Элина уверенно вела в счете, но заставила поволноваться в конце матча
30 мая 2024, 17:25 | Обновлено 30 мая 2024, 17:35
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Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Диан Парри во втором раунде на Открытом чемпионате Франции – 6:4, 7:6(3).
Это была 2-я встреча теннисисток, 10 дней назад в Страсбурге также выиграла украинка.
В следующем раунде Свитолина сыграет с Аной Богдан (№64 WTA) или Анастасией Павлюченковой (№22 WTA).
Интересно, что Элина в девятый раз преодолела барьер второго раунда в Париже.
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