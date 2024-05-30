ВИДЕО. Как Свитолина обыграла француженку Парри на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Диан Парри во втором раунде на Открытом чемпионате Франции – 6:4, 7:6(3).

Это была 2-я встреча теннисисток, 10 дней назад в Страсбурге также выиграла украинка.

В следующем раунде Свитолина сыграет с Аной Богдан (№64 WTA) или Анастасией Павлюченковой (№22 WTA).

Интересно, что Элина в девятый раз преодолела барьер второго раунда в Париже.