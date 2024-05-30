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  4. Олег ФЕДОР: «Мне импонирует футбольная философия Ротаня»
Молодежные турниры
30 мая 2024, 17:03 |
121
1

Олег ФЕДОР: «Мне импонирует футбольная философия Ротаня»

Игрок «Руха» рассказал о сезоне и вызове в олимпийскую сборную

30 мая 2024, 17:03 |
121
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Олег ФЕДОР: «Мне импонирует футбольная философия Ротаня»
ФК Рух. Олег Федор

Олимпийская сборная Украины по футболу вскоре примет участие в международном турнире во французском Тулоне, который станет последней проверкой сил перед Играми 2024.

В составе украинской делегации и 19-летний полузащитник «Руха» Олег Федор, который в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от пребывания в олимпийской сборной:

- Это мой второй вызов в расположение олимпийской сборной. Первый – в начале марта перед контрольным матчем в гостях с японцами, был неожиданным. К сожалению, тогда нам не удалось продемонстрировать своих лучших качеств, возможно, потому, что играли, как говорится, с колес и хозяева довольно уверенно победили.

- Поскольку тебя снова вызвали в сборную для участия в представительном турнире во Франции свидетельствует о том, что ты запомнился главному тренеру Руслану Ротаню своими достоинствами.
- Об этом лучше спросите у самого Ротаня, хотя скрывать не буду: мне, действительно, очень приятно снова оказаться в олимпийской сборной. Тем более, что на этот раз будет больше времени для подготовки и можно надеяться, что сыграем лучше, чем с теми же японцами.

- Если сравнивать стиль игры возглавляемой Ротанем «Александрии» и «Руха» под руководством Виталия Пономарева, то что-то похожее прослеживается?
- Нет, «Александрия» делает ставку на контроль мяча, многоходовые комбинации, а «Рух» – это заточенность на атаку, поиск кратчайшего пути к воротам, интенсивность. Хотя, если откровенно, мне импонирует футбольная философия Ротаня, возможно, потому, что с «Александрией» очень сложно играть.

- В этом сезоне «Рух» запомнился универсализмом своих игроков, создавалось впечатление, что в случае необходимости, каждый из них эффективно мог действовать на нескольких позициях. А тебе на какой наиболее комфортно?
- Атакующего полузащитника – «десятки». Хотя могу сыграть и в центре полузащиты или скрытой «девятки». Это было важно, потому что в отчетном сезоне в «Рухе» нападающие часто выпадали из рядов из-за травм.

- Специалисты часто отмечают тебя за креативность. В этом аспекте кто у тебя в «Рухе» главный конкурент?
- Бразилец Таллес, кстати, мы даже с ним похожи, как внешне, так и по манере игры. Знаете, я даже от тренировок с Таллесом получаю наслаждение. Для него не имеет значения, где играть в середине поля, ведь у латиноамериканца две ноги-рабочие, импонирует, что всегда пытается действовать нестандартно.

- А кого ты считаешь самым сильным исполнителем, на твоей позиции?
- Мой любимый игрок – бразилец Фелипе Коутиньо, в последнее время также внимательно слежу за Джеймсом Мэддисоном из «Тоттенхэма».

- Если уж речь зашла о международном футболе, то в этом сезоне «Рух» был очень близко к завоеванию путевки в Лигу конференций. Чего не хватило львовянам, чтобы не проиграть в заключительном туре «Динамо»?
- После финального свистка мы были просто опустошены. И не только потому, что не продемонстрировали своей лучшей игры. Было обидно за то, что много очков растранжирили в матчах с командами, где не должны были этого делать. Речь идет, прежде всего, о поединках с аутсайдерами – «Минаем», «Оболонью». Поэтому пенять надо только на себя.

- Хочется встретить свое 20-летие 23 июля во Франции, где скоро состоится старт Олимпиады 2024?
- Мечта каждого спортсмена выступить на Олимпийских играх. Я бы еще уточнил: успешно выступить. Конечно, очень хочу стать участником этого мирового спортивного форума. На международном турнире в Тулоне постараюсь доказать, что Руслан Ротань не ошибся с моим приглашением.

Ранее стало известно, что в олимпийскую сборную Украины вызван игрок, который не был даже в резерве.

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Олег Федор инсайд Рух Львов Олимпийские игры 2024 Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Андрій Заліщук
мені не дуже, хоча Ротань переписав історію футбольної України - вивів нас на перші ОІ
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