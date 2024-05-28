В олимпийскую сборную Украины вызван игрок, который не был даже в резерве

23-летний украинский центральный защитник Роман Якуба вызван в олимпийскую сборную Украины на подготовительный сбор, который команда проведет во французском Тулоне в июне.

При оглашении заявки 18 мая Якуба не был даже в резервном списке.

Якуба принадлежит латвийской «Валмиере», но выступает на правах аренды за польскую «Пущу». В сезоне 2023/24 украинец отыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

На Олимпиаде в Париже украинцы сыграют в группе В с командами Аргентины, Марокко и Ирака. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что «Рух» не отпустит своих 5 игроков в олимпийскую сборную.