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28 мая 2024, 23:01 | Обновлено 28 мая 2024, 23:04
1736
0

В олимпийскую сборную Украины вызван игрок, который не был даже в резерве

Роман Якуба отправится с командой во французский Тулон на подготовительный сбор

28 мая 2024, 23:01 | Обновлено 28 мая 2024, 23:04
1736
0
В олимпийскую сборную Украины вызван игрок, который не был даже в резерве
ФК Пуща. Роман Якуба

23-летний украинский центральный защитник Роман Якуба вызван в олимпийскую сборную Украины на подготовительный сбор, который команда проведет во французском Тулоне в июне.

При оглашении заявки 18 мая Якуба не был даже в резервном списке.

Якуба принадлежит латвийской «Валмиере», но выступает на правах аренды за польскую «Пущу». В сезоне 2023/24 украинец отыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

На Олимпиаде в Париже украинцы сыграют в группе В с командами Аргентины, Марокко и Ирака. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что «Рух» не отпустит своих 5 игроков в олимпийскую сборную.

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Роман Якуба сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 учебно-тренировочные сборы Пуща Неполомице
Даниил Агарков Источник
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