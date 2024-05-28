В олимпийскую сборную Украины вызван игрок, который не был даже в резерве
Роман Якуба отправится с командой во французский Тулон на подготовительный сбор
23-летний украинский центральный защитник Роман Якуба вызван в олимпийскую сборную Украины на подготовительный сбор, который команда проведет во французском Тулоне в июне.
При оглашении заявки 18 мая Якуба не был даже в резервном списке.
Якуба принадлежит латвийской «Валмиере», но выступает на правах аренды за польскую «Пущу». В сезоне 2023/24 украинец отыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
На Олимпиаде в Париже украинцы сыграют в группе В с командами Аргентины, Марокко и Ирака. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.
Ранее сообщалось, что «Рух» не отпустит своих 5 игроков в олимпийскую сборную.
🇺🇦 Roman Yakuba otrzymał powołanie do Olimpijskiej Reprezentacji Ukrainy U23. 𝗚𝗿𝗮𝘁𝘂𝗹𝘂𝗷𝗲𝗺𝘆 👏— MKS Puszcza Niepołomice (@MKSPuszcza) May 28, 2024
ᴄᴢʏᴛᴀᴊ 👉 https://t.co/zw6vlNABul pic.twitter.com/uqo9xIyZHf
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист уехал в отпуск
Форвард Баварии забил 36 мячей, а украинец отличился 24 раза за Жирону