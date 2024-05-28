Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина

Олимпийская сборная Украины по футболу потеряла сразу пятерых игроков: Алексея Сыча, Богдана Слюбика, Романа Дидыка, Виталия Романа и Илью Квасницу. Все представляют львовский «Рух».

Об этом сообщил Игорь Бурбас. Инсайдер причину – травмы игроков, вызванные переутомлением после тяжелого сезон. Такое письмо поступило в УАФ из Львова. «Рух» не сможет отправить в олимпийскую сборную и Дениса Слюсаря, которого собирались вызвать, однако игрок получил повреждение в последнем туре УПЛ 2023/24.

30 мая подопечные Руслана Ротаня отправятся во французский Тулон на подготовительный сбор. В 2024 году команда впервые в истории Украины примет участие на Олимпийских играх.

На Олимпиаде в Париже украинцы сыграют в группе В с командами Аргентины, Марокко и Ирака. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко высказался о составе олимпийской сборной на Игры.