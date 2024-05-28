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  4. Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Молодежные турниры
28 мая 2024, 04:55 |
1334
1

Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина

Минус игроки Руха: Алексей Сыч, Богдан Слюбик, Роман Дидык, Виталий Роман, Илья Квасница

28 мая 2024, 04:55 |
1334
1
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
УАФ

Олимпийская сборная Украины по футболу потеряла сразу пятерых игроков: Алексея Сыча, Богдана Слюбика, Романа Дидыка, Виталия Романа и Илью Квасницу. Все представляют львовский «Рух».

Об этом сообщил Игорь Бурбас. Инсайдер причину – травмы игроков, вызванные переутомлением после тяжелого сезон. Такое письмо поступило в УАФ из Львова. «Рух» не сможет отправить в олимпийскую сборную и Дениса Слюсаря, которого собирались вызвать, однако игрок получил повреждение в последнем туре УПЛ 2023/24.

30 мая подопечные Руслана Ротаня отправятся во французский Тулон на подготовительный сбор. В 2024 году команда впервые в истории Украины примет участие на Олимпийских играх.

На Олимпиаде в Париже украинцы сыграют в группе В с командами Аргентины, Марокко и Ирака. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко высказался о составе олимпийской сборной на Игры.

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Игорь Бурбас Руслан Ротань Рух Львов Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Алексей Сыч Богдан Слюбик Роман Дидык Виталий Роман Илья Квасница Денис Слюсар
Даниил Агарков Источник: Игорь Бурбас
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LexХХХ
Демарш Козловського) Змовились всі проти Руху на користь Полісся, от і тримайте. А це ключові гравці олімпійської збірної.
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