Шевченко высказался о составе олимпийской сборной на Париж-2024
Глава УАФ – о команде Руслана Ротаня
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко на встрече с журналистами в Доме футбола дал оценку формированию состава олимпийской сборной Украины для участия в турнире Олимпийских игр 2024.
«Мы делаем все возможное, но уверенности нет, что Руслан Ротань получит всех [сильнейших] игроков, которых он хочет видеть. Мы направили письма в клубы. В то же время рассматриваем и план Б, чтобы Ротань мог собрать команду и подготовить игроков, которых отпустят в олимпийскую сборную», – рассказал Шевченко.
«Много факторов есть, которые могут повлиять на то, каких игроков могут отпустить в команду Руслана Ротаня», – добавил генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.
Напомним, ранее Андрей Шевченко прокомментировал новации среди арбитров.
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