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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 13:07 | Обновлено 24 мая 2024, 13:13
953
0

Шевченко высказался о составе олимпийской сборной на Париж-2024

Глава УАФ – о команде Руслана Ротаня

24 мая 2024, 13:07 | Обновлено 24 мая 2024, 13:13
953
0
Шевченко высказался о составе олимпийской сборной на Париж-2024
УАФ. Руслан Ротань

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко на встрече с журналистами в Доме футбола дал оценку формированию состава олимпийской сборной Украины для участия в турнире Олимпийских игр 2024.

«Мы делаем все возможное, но уверенности нет, что Руслан Ротань получит всех [сильнейших] игроков, которых он хочет видеть. Мы направили письма в клубы. В то же время рассматриваем и план Б, чтобы Ротань мог собрать команду и подготовить игроков, которых отпустят в олимпийскую сборную», – рассказал Шевченко.

«Много факторов есть, которые могут повлиять на то, каких игроков могут отпустить в команду Руслана Ротаня», – добавил генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

Напомним, ранее Андрей Шевченко прокомментировал новации среди арбитров.

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Андрей Шевченко Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 Игорь Грищенко инсайд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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