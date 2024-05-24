Шевченко высказался о составе олимпийской сборной на Париж-2024

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко на встрече с журналистами в Доме футбола дал оценку формированию состава олимпийской сборной Украины для участия в турнире Олимпийских игр 2024.

«Мы делаем все возможное, но уверенности нет, что Руслан Ротань получит всех [сильнейших] игроков, которых он хочет видеть. Мы направили письма в клубы. В то же время рассматриваем и план Б, чтобы Ротань мог собрать команду и подготовить игроков, которых отпустят в олимпийскую сборную», – рассказал Шевченко.

«Много факторов есть, которые могут повлиять на то, каких игроков могут отпустить в команду Руслана Ротаня», – добавил генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

Напомним, ранее Андрей Шевченко прокомментировал новации среди арбитров.