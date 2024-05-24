Шевченко прокомментировал новации среди арбитров

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал о последних нововведениях в жизни украинского судейского корпуса.

«Мы сделали изменения, чтобы дать судьям возможность защитить самих себя. Я имею в виду полиграф. Могут быть ошибки, но не может быть заангажированности. Полиграф предоставит судьям возможность защитить себя. К нашей инициативе с введением полиграфа отнеслись с пониманием.

Относительно жеребьевки судей, то это сейчас в тестовом режиме. Нам никто не запрещал вводить полиграф и жеребьевку перед матчами», – заявил Андрей Шевченко.

Главу УАФ дополнил генеральный секретарь организации Игорь Грищенко:

«Каждый арбитр хотя бы один раз прошел полиграф. Сейчас эти материалы прорабатываются. Результаты будут передавать в Комитет арбитров УАФ», – рассказал Грищенко.

Напомним, ранее Андрей Шевченко дал оценку победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри в мегафайте.