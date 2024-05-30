Экс-шеф-скаут Шахтера рассказал, почему Милану будет непросто с Фонсекой

Бывший шеф-скаут «Шахтера», а ныне спортивный директор «Осиека» Жозе Боту прокомментировал информацию о том, что экс-коуч «горняков» Паулу Фонсека вскоре станет новым наставником итальянского «Милана».

«В «Шахтере» с ним все было не так просто, в том смысле, что Паулу было сложно угодить с игроками: мы несколько раз сильно спорили (смеется). Однако в конечном итоге речь идет о тренере, который понимает особенности футболистов и которому удается совершенствовать своих игроков, учитывая, что во время тренировок он адаптирует их к команде», – сказал Боту.

Напомним, накануне в Хорватии случилось криминальное происшествие с автомобилем Боту, который был расстрелян в ночь с понедельника на вторник.