Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-шеф-скаут Шахтера рассказал, почему Милану будет непросто с Фонсекой
Италия
30 мая 2024, 16:35 |
712
0

Экс-шеф-скаут Шахтера рассказал, почему Милану будет непросто с Фонсекой

Функционер считает, что португальскому тренеру не просто угодить в подборе новичков

30 мая 2024, 16:35 |
712
0
Экс-шеф-скаут Шахтера рассказал, почему Милану будет непросто с Фонсекой
facebook.com/jose.boto.98. Жозе Боту

Бывший шеф-скаут «Шахтера», а ныне спортивный директор «Осиека» Жозе Боту прокомментировал информацию о том, что экс-коуч «горняков» Паулу Фонсека вскоре станет новым наставником итальянского «Милана».

«В «Шахтере» с ним все было не так просто, в том смысле, что Паулу было сложно угодить с игроками: мы несколько раз сильно спорили (смеется). Однако в конечном итоге речь идет о тренере, который понимает особенности футболистов и которому удается совершенствовать своих игроков, учитывая, что во время тренировок он адаптирует их к команде», – сказал Боту.

Напомним, накануне в Хорватии случилось криминальное происшествие с автомобилем Боту, который был расстрелян в ночь с понедельника на вторник.

По теме:
СУДАКОВ: «Достиг в Шахтере всего, на что способен. Готов двигаться вперед»
ЛЕОНЕНКО: «Премьер-лига – слишком сильное название для нашего чемпионата»
Экс-менеджер Шахтера думал об уходе из Осиека после расстрела его авто
Жозе Боту Паулу Фонсека Милан Шахтер Донецк Осиек Лилль
Алексей Сливченко Источник: Milannews24.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Бокс | 30 мая 2024, 07:11 4
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»

Экс-соперник Александра высказался о будущем украинского чемпиона

Взял слова назад. Леоненко извинился перед Маркевичем за свою шутку
Футбол | 30 мая 2024, 13:02 4
Взял слова назад. Леоненко извинился перед Маркевичем за свою шутку
Взял слова назад. Леоненко извинился перед Маркевичем за свою шутку

Бывший нападающий «Динамо» не знал, что тренеру «Карпат» стало плохо

Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
Другие виды | 29.05.2024, 22:47
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
«А какая разница?». Украинец проведет поединок в москве
Бокс | 30.05.2024, 13:53
«А какая разница?». Украинец проведет поединок в москве
«А какая разница?». Украинец проведет поединок в москве
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Футбол | 30.05.2024, 07:47
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
28.05.2024, 21:33 10
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
30.05.2024, 09:39 3
Футбол
Чемпион мира в бриджервейте бросил вызов Усику
Чемпион мира в бриджервейте бросил вызов Усику
29.05.2024, 07:40
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
29.05.2024, 12:53 28
Бокс
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
29.05.2024, 20:21 6
Бокс
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
28.05.2024, 22:40 47
Футбол
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
29.05.2024, 09:14 13
Футбол
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
29.05.2024, 19:01 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем