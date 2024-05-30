Свитолина прокомментировала победу над Диан Парри на кортах Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Диан Парри во втором раунде на Открытом чемпионате Франции – 6:4, 7:6(3).

– Парри – прекрасный игрок. Знаете ли, на Ролан Гаррос всегда непросто играть против соперниц из Франции. Но я должна признать, что сегодня публика справедливо вела себя по отношению ко мне. Я пытался заставить себя играть лучше и наслаждаться матчем.

– Вы вели с двумя брейками во втором сете, но вдруг все стало непросто для вас. Что изменилось?

– Диан стала острее пробивать и лучше направлять удары, ей было нечего терять. Я ожидала от нее подобного. А мне не хватало энергии, было непросто завершить матч. Отдаю должное Парри, уверена, что мы увидим много ее побед в Париже в ближайшие годы.

– Сегодня на этом корте будет присутствовать особенный человек. Ваш муж, Гаэль Монфис. Конечно, его будет полностью поддерживать этот стадион. Я знаю, что вы были на трибунах во время его первого матча. Вы знаете, как это происходит на корте... Но насколько особенным для вас является тот момент, когда вы на трибунах поддерживаете своего мужа, и что вы чувствуете?

– Определенно, особенным. Мы не знаем, сколько лет мы оба будем играть в туре. Мы стараемся получать удовольствие. Мне нравится наблюдать за ним. Надеюсь, мы увидим вас всех сегодня вечером с потрясающей поддержкой. Это так необходимо для него. Надеюсь, он пройдет весь путь и выиграет еще больше матчей... При такой поддержке здесь будет очень здорово, я чувствую, – сказала Свитолина.

В следующем раунде Свитолина сыграет с Аной Богдан или Анастасией Павлюченковой.