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  4. Гаэль Монфис – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
30 мая 2024, 15:35 | Обновлено 30 мая 2024, 15:38
413
0

Гаэль Монфис – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Ролан Гаррос

30 мая 2024, 15:35 | Обновлено 30 мая 2024, 15:38
413
0
Гаэль Монфис – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

30 мая французский теннисист Гаэль Монфис (№37 ATP) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче второго раунда соперником мужа Элины Свитолиной будет Лоренцо Музетти из Италии (№30 ATP). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на корте имени Филиппа Шатрие. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 21:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисистов, первую выиграл Монфис.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Новака Джоковича (№1 ATP) или Роберто Карбальеса Баены (№30 ATP).

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Лоренцо Музетти Гаэль Монфис смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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