Гаэль Монфис – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Ролан Гаррос
30 мая французский теннисист Гаэль Монфис (№37 ATP) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.
В матче второго раунда соперником мужа Элины Свитолиной будет Лоренцо Музетти из Италии (№30 ATP). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на корте имени Филиппа Шатрие. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 21:15 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисистов, первую выиграл Монфис.
В следующем раунде победитель матча сыграет против Новака Джоковича (№1 ATP) или Роберто Карбальеса Баены (№30 ATP).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер Тайсона высказался о реванше
Андрей из-за гриппа пропустит решающий поединок против «Боруссии» Д 1 июня