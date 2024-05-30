Максим ГРИСЬО: «Для меня сезон уже завершен»
Игрок «Оболони» получил травму в матче с «Левым берегом»
В первом поединке раунда плей-офф за право выступать в УПЛ футболисты «Оболони» победили «Левый берег» – 1:0.
Защитник «Оболони» Максим Грисьо в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями от вчерашнего противостояния:
– «Левый берег» не случайно был на виду в Первой лиге в течение текущего сезона. Непростой соперник, хорошо организованный, который любит навязать оппоненту силовую борьбу. В первом тайме хозяевам часто не удавалось освобождаться от единоборств и наладить комбинационную игру.
– После перерыва «пивоварам» таки удалось перехватить инициативу. Благодаря чему?
– Прежде всего, начали чаще контролировать мяч, наладили игру в пас, создавали численное большинство в средней зоне, что помогало находить уязвимые места в оборонительных редутах гостей. Убежден, что на один забитый мяч мы наиграли. Конечно, лучше было бы, если бы увеличили преимущество, все же, выступали дома, однако имеем то, что имеем.
– Повторный матч на арене «Левый берег» пройдет уже в ближайшее воскресенье. Преимущество будет иметь та команда, которая успеет лучше восстановиться.
– Согласен, все же, надеюсь, что тот опыт, которым футболисты «Оболони» обогатились, выступая в УПЛ, даст о себе знать в решающий момент. Обидно только, что 2 июня я не смогу помочь «Оболони». В первом поединке не избежал мышечного повреждения и отчетный сезон для меня уже завершен. Но обязательно в воскресенье посещу «Левый берег», только уже в роли болельщика. Я верю, что одноклубники не подведут и «Оболонь» сохранит «прописку» в элите.
Ранее главный тренер «Левого берега» Виталий Первак рассказал, что помешало его подопечным не проиграть «Оболони».
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