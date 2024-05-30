Виталий ПЕРВАК: «Трагедии из поражения Оболони не делаем»

Футболисты «Левого берега» уступили 0:1 в первом поединке раунда плей-офф «Оболони» за право играть в УПЛ.

Главный тренер киевлян «Левого берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало его подопечным не проиграть:

– Уступили, однако трагедии из этого не делаем. Жаль только, что если бы реализовали два своих момента при розыгрыше стандартного положения в первом тайме, то все могло закончиться в нашу пользу. Но опытный голкипер хозяев Александр Рыбка был на высоте.

После перерыва уже «пивовары» начали одерживать верх в единоборствах в средней зоне и перехватили инициативу. В отличие от нас, они воспользовались одним из своих моментов при розыгрыше стандарта.

Но впереди еще один поединок на нашем стадионе и будем пытаться взять реванш.

В дебюте матча из-за мышечного повреждения вынужден был попросить замену Иван Когут. Он – ценный для «Левого берега» игрок, но если не восстановится, то придется доверить место в старте кому-то из резервистов. Пусть доказывает, что заслуживает играть в основе.

Раньше главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал победу над Левым берегом (1:0).