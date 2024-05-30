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  4. Президент ПСЖ: «Возможно, Мбаппе когда-нибудь вернется во Францию»
Франция
30 мая 2024, 11:59 |
182
0

Президент ПСЖ: «Возможно, Мбаппе когда-нибудь вернется во Францию»

Нассер Аль-Хелаифи – об уходе форварда

30 мая 2024, 11:59 |
182
0
Президент ПСЖ: «Возможно, Мбаппе когда-нибудь вернется во Францию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал неминуемый уход Килиана Мбаппе в «Реал»:

«Я желаю ему всего наилучшего. В течение семи лет он делал для нас невероятные вещи. Ему было 18 лет, когда он приехал. Теперь он большой мальчик и самый лучший игрок в мире.

Я горжусь тем, что он сделал для клуба. Никогда не знаешь заранее – возможно, когда-нибудь он вернется во Францию. Я знаю его амбиции, он хотел измениться, перейти в другую лигу по новому опыту и у него есть такое право».

Две недели назад СМИ сообщали о драке между Мбаппе и Аль-Хелаифи.

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Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Килиан Мбаппе
Олег Дидух Источник: CNN
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