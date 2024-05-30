Президент ПСЖ: «Возможно, Мбаппе когда-нибудь вернется во Францию»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал неминуемый уход Килиана Мбаппе в «Реал»:

«Я желаю ему всего наилучшего. В течение семи лет он делал для нас невероятные вещи. Ему было 18 лет, когда он приехал. Теперь он большой мальчик и самый лучший игрок в мире.

Я горжусь тем, что он сделал для клуба. Никогда не знаешь заранее – возможно, когда-нибудь он вернется во Францию. Я знаю его амбиции, он хотел измениться, перейти в другую лигу по новому опыту и у него есть такое право».

Две недели назад СМИ сообщали о драке между Мбаппе и Аль-Хелаифи.