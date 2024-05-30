Лучший и с рекордом. Назван победитель гонки голеадоров Лиги конференций

Нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби стал лучшим бомбардиром Лиги конференций сезона-2023/2024.

В финале турнира в Афинах «Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0. Автором победного гола греков стал Эль-Кааби. Этот гол оказался для него 11-м в кампании.

Топ-бомбардиры Лиги конференций-2023/2024

11 – Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос)

8 – Эран Захави (Маккаби Тель-Авив)

7 – Бруно Петкович (Динамо Загреб)

6 – Ханс Ванакен (Брюгге)

Еще никогда ранее в истории лучший бомбардир Лиги конференций не забивал за кампанию столько, сколько Эль-Кааби.

В сезоне-2021/2022, когда был премьерный розыгрыш турнира, лучшим голеадором с 10 голами стал Сирил Дессерс из «Фейеноорда», а в сезоне-2022/2023 с 7 голами первое место разделили Зеки Амдуни из «Базеля» и Артур Кабрал из «Фиорентины».