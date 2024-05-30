Спустя 22 года. Олимпиакосу покорилось уникальное достижение в еврокубках
Греческий клуб взял трофей Лиги конференций
В Афинах 29 мая состоялся финал Лиги конференций 2023/2024, в котором отношения выяснили «Олимпиакос» и «Фиорентина».
В овертайме матча Аюб Эль-Кааби принес победу грекам. Он забил гол на 116-й минуте – 1:0
«Олимпиакос» завоевал первый в истории евротрофей для Греции.
Ранее только «Панатинаикос» играл в финале евротурнира - он уступил «Аяксу» в 1971 году в решающем матче Кубка европейских чемпионов.
Кроме этого «Олимпиакос» стал первым клубом со времен «Фейеноорда» в Кубке УЕФА-2002, выигравшим финал еврокубка в родной стране.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинского голеадора нацелился «Наполи»
Украинский вингер «Жироны» прокомментировал трансферные слухи