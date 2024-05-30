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Лига конференций
30 мая 2024, 10:55 | Обновлено 30 мая 2024, 11:14
115
0

Спустя 22 года. Олимпиакосу покорилось уникальное достижение в еврокубках

Греческий клуб взял трофей Лиги конференций

30 мая 2024, 10:55 | Обновлено 30 мая 2024, 11:14
115
0
Спустя 22 года. Олимпиакосу покорилось уникальное достижение в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

В Афинах 29 мая состоялся финал Лиги конференций 2023/2024, в котором отношения выяснили «Олимпиакос» и «Фиорентина».

В овертайме матча Аюб Эль-Кааби принес победу грекам. Он забил гол на 116-й минуте – 1:0

«Олимпиакос» завоевал первый в истории евротрофей для Греции.

Ранее только «Панатинаикос» играл в финале евротурнира - он уступил «Аяксу» в 1971 году в решающем матче Кубка европейских чемпионов.

Кроме этого «Олимпиакос» стал первым клубом со времен «Фейеноорда» в Кубке УЕФА-2002, выигравшим финал еврокубка в родной стране.

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Лига конференций Олимпиакос Пирей
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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