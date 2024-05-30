Включая Днепр-1. Ряд клубов УПЛ интересуются экс-лидером Ворсклы

32-летний форвард Руслан Степанюк, который недавно покинул полтавскую «Ворсклу», уже имеет на руках ряд предложений от других украинских клубов.

Среди них – участник еврокубков «Днепр-1», два новичка УПЛ, «Карпаты» и «Ингулец», «Верес», чье участие в следующем сезоне УПЛ пока что под вопросом, и «Металлист 1925», который уже точно вылетел в Первую лигу.

Напомним, Степанюк выступал за «Ворсклу» с января 2020 года. В апреле текущего года он стал лучшим бомбардиром в истории полтавского клуба в УПЛ.