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  4. Включая Днепр-1. Ряд клубов УПЛ интересуются экс-лидером Ворсклы
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 10:10 | Обновлено 30 мая 2024, 10:11
634
1

Включая Днепр-1. Ряд клубов УПЛ интересуются экс-лидером Ворсклы

Руслан Степанюк стал свободным агентом

30 мая 2024, 10:10 | Обновлено 30 мая 2024, 10:11
634
1
Включая Днепр-1. Ряд клубов УПЛ интересуются экс-лидером Ворсклы
ФК Ворскла. Руслан Степанюк

32-летний форвард Руслан Степанюк, который недавно покинул полтавскую «Ворсклу», уже имеет на руках ряд предложений от других украинских клубов.

Среди них – участник еврокубков «Днепр-1», два новичка УПЛ, «Карпаты» и «Ингулец», «Верес», чье участие в следующем сезоне УПЛ пока что под вопросом, и «Металлист 1925», который уже точно вылетел в Первую лигу.

Напомним, Степанюк выступал за «Ворсклу» с января 2020 года. В апреле текущего года он стал лучшим бомбардиром в истории полтавского клуба в УПЛ.

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Олег Дидух Источник: Sportarena
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Gargantua
у него была договоренность со Скрипником о перехоже в 1925.
но теперь в пердив конечно идти не хочется
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