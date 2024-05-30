Украина. Премьер лига30 мая 2024, 10:10 | Обновлено 30 мая 2024, 10:11
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Включая Днепр-1. Ряд клубов УПЛ интересуются экс-лидером Ворсклы
Руслан Степанюк стал свободным агентом
30 мая 2024, 10:10 | Обновлено 30 мая 2024, 10:11
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32-летний форвард Руслан Степанюк, который недавно покинул полтавскую «Ворсклу», уже имеет на руках ряд предложений от других украинских клубов.
Среди них – участник еврокубков «Днепр-1», два новичка УПЛ, «Карпаты» и «Ингулец», «Верес», чье участие в следующем сезоне УПЛ пока что под вопросом, и «Металлист 1925», который уже точно вылетел в Первую лигу.
Напомним, Степанюк выступал за «Ворсклу» с января 2020 года. В апреле текущего года он стал лучшим бомбардиром в истории полтавского клуба в УПЛ.
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но теперь в пердив конечно идти не хочется