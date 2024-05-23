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Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 19:11 |
1073
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла теряет еще одного игрока. Команду покинул форвард

Руслан Степанюк попрощался с командой

23 мая 2024, 19:11 |
1073
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла теряет еще одного игрока. Команду покинул форвард
ФК Ворскла. Руслан Степанюк

«Ворскла» на официальном сайте подтвердила уход из команды форварда Руслана Степанюка, чей контракт завершился и игрок становится свободным агентом.

Степанюк провел в полтавской команде 4,5 года. В нынешнем сезоне 32-летний игрок во всех турнирах забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

«Я провел в Полтаве счастливых четыре с половиной года. Мы многое успели вместе с вами, ребята, с болельщиками, которые в любую погоду приходили на стадион, чтобы поддержать нас. Но судьба футболиста такова, что иногда хочется перемен и новых вызовов в карьере. Частицу своего футбольного сердца оставляю в Полтаве. Буду и дальше болеть за ворсклян. Низкий поклон всем. Слава Украине!», – подытожил Степанюк.

Ранее карьеру завершил капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков.

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Руслан Степанюк Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
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