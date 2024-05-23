ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла теряет еще одного игрока. Команду покинул форвард

«Ворскла» на официальном сайте подтвердила уход из команды форварда Руслана Степанюка, чей контракт завершился и игрок становится свободным агентом.

Степанюк провел в полтавской команде 4,5 года. В нынешнем сезоне 32-летний игрок во всех турнирах забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

«Я провел в Полтаве счастливых четыре с половиной года. Мы многое успели вместе с вами, ребята, с болельщиками, которые в любую погоду приходили на стадион, чтобы поддержать нас. Но судьба футболиста такова, что иногда хочется перемен и новых вызовов в карьере. Частицу своего футбольного сердца оставляю в Полтаве. Буду и дальше болеть за ворсклян. Низкий поклон всем. Слава Украине!», – подытожил Степанюк.

Ранее карьеру завершил капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков.