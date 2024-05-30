Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хлань рассказал, отпустит ли его Лехия на Олимпиаду
Молодежные турниры
30 мая 2024, 09:45 |
445
0

Хлань рассказал, отпустит ли его Лехия на Олимпиаду

У хавбека уже есть договоренность с клубом

30 мая 2024, 09:45 |
445
0
Хлань рассказал, отпустит ли его Лехия на Олимпиаду
ФК Лехия. Максим Хлань

Украинский полузащитник «Лехии» Максим Хлань ответил на вопрос о том, сможет ли он принять участие в Олимпийский играх-2024:

– В марте Руслан Ротань отмечал ваш прогресс в «Лехии». На днях стало известно, что Ротань вызвал вас в олимпийскую сборную на подготовительный турнир во Францию. Как узнали об этом вызове?
– Мне позвонили из штаба сборной и сообщили об этом. «Лехия» поддерживает мое желание приехать в сборную Украины и отпускает на турнир.

– Если получите вызов на саму Олимпиаду, то вы его примете? Клуб вас отпустит? Общались на эту тему с руководством?
– Да, я выразил руководству клуба свое желание и возможность выступить на Олимпиаде. Они проявили поддержку и понимание в этом вопросе, за что им спасибо. На данном этапе мы уже достигли устного согласия.

По теме:
Муж Свитолиной поделился планами в отношении Олимпиады 2024. Манит история
Рух признался, отпустит ли своих игроков в олимпийскую сборную Украины
НОК призывает МОК отстранить от соревнований спортсмена из рф
Максим Хлань Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23
Олег Дидух Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Футбол | 30 мая 2024, 07:47 1
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне

Артем не против перейти в «Атлетико»

Первый греческий трофей. Олимпиакос выиграл Лигу конференций
Футбол | 30 мая 2024, 00:41 17
Первый греческий трофей. Олимпиакос выиграл Лигу конференций
Первый греческий трофей. Олимпиакос выиграл Лигу конференций

Греческий клуб вырвал победу у «Фиорентины»

Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Бокс | 29.05.2024, 20:21
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Гол Месси не помог. Интер Майами уступил Атланте Юнайтед
Футбол | 30.05.2024, 04:30
Гол Месси не помог. Интер Майами уступил Атланте Юнайтед
Гол Месси не помог. Интер Майами уступил Атланте Юнайтед
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
Бокс | 29.05.2024, 12:53
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
28.05.2024, 21:33 9
Футбол
«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
28.05.2024, 14:21 44
Футбол
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
28.05.2024, 12:31 9
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
28.05.2024, 15:04 46
Футбол
Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
28.05.2024, 11:29 2
Бокс
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
29.05.2024, 13:47 4
Футбол
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
28.05.2024, 10:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем