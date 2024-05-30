Хлань рассказал, отпустит ли его Лехия на Олимпиаду

Украинский полузащитник «Лехии» Максим Хлань ответил на вопрос о том, сможет ли он принять участие в Олимпийский играх-2024:

– В марте Руслан Ротань отмечал ваш прогресс в «Лехии». На днях стало известно, что Ротань вызвал вас в олимпийскую сборную на подготовительный турнир во Францию. Как узнали об этом вызове?

– Мне позвонили из штаба сборной и сообщили об этом. «Лехия» поддерживает мое желание приехать в сборную Украины и отпускает на турнир.

– Если получите вызов на саму Олимпиаду, то вы его примете? Клуб вас отпустит? Общались на эту тему с руководством?

– Да, я выразил руководству клуба свое желание и возможность выступить на Олимпиаде. Они проявили поддержку и понимание в этом вопросе, за что им спасибо. На данном этапе мы уже достигли устного согласия.