Хлань рассказал, отпустит ли его Лехия на Олимпиаду
У хавбека уже есть договоренность с клубом
Украинский полузащитник «Лехии» Максим Хлань ответил на вопрос о том, сможет ли он принять участие в Олимпийский играх-2024:
– В марте Руслан Ротань отмечал ваш прогресс в «Лехии». На днях стало известно, что Ротань вызвал вас в олимпийскую сборную на подготовительный турнир во Францию. Как узнали об этом вызове?
– Мне позвонили из штаба сборной и сообщили об этом. «Лехия» поддерживает мое желание приехать в сборную Украины и отпускает на турнир.
– Если получите вызов на саму Олимпиаду, то вы его примете? Клуб вас отпустит? Общались на эту тему с руководством?
– Да, я выразил руководству клуба свое желание и возможность выступить на Олимпиаде. Они проявили поддержку и понимание в этом вопросе, за что им спасибо. На данном этапе мы уже достигли устного согласия.
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