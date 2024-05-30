«Мы играем на поле, а не тренер». Игроки Металлиста 1925 – о вылете из УПЛ
Артём Габелок и Дмитрий Капинус прокомментировали последний матч своей команды в Премьер-лиге
После проигранного матча 30 тура против ровенского «Вереса» за право остаться в УПЛ (1:2) игроки «Металлиста 1925» обвиняли в своих проблемах себя.
Артем Габелок: «Трудно осознавать, что мы вылетели. Однако то, как мы играли – мы заслуживали вылета. Была решающая игра. Считаю, что сейчас мы на том месте, на котором должны быть. Надо делать выводы.
Дмитрий Капинус: «Честно, не знаю, почему мы вылетели. Были перемены, пришел квалифицированный тренер, игроки усилили. Однако почему-то у нас не шло. Все дело в игроках. Мы играем на поле, а не тренер».
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