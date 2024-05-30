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Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 05:15 | Обновлено 30 мая 2024, 05:26
225
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«Мы играем на поле, а не тренер». Игроки Металлиста 1925 – о вылете из УПЛ

Артём Габелок и Дмитрий Капинус прокомментировали последний матч своей команды в Премьер-лиге

30 мая 2024, 05:15 | Обновлено 30 мая 2024, 05:26
225
0
«Мы играем на поле, а не тренер». Игроки Металлиста 1925 – о вылете из УПЛ
ФК Металлист 1925. Дмитрий Капинус

После проигранного матча 30 тура против ровенского «Вереса» за право остаться в УПЛ (1:2) игроки «Металлиста 1925» обвиняли в своих проблемах себя.

Артем Габелок: «Трудно осознавать, что мы вылетели. Однако то, как мы играли – мы заслуживали вылета. Была решающая игра. Считаю, что сейчас мы на том месте, на котором должны быть. Надо делать выводы.

Дмитрий Капинус: «Честно, не знаю, почему мы вылетели. Были перемены, пришел квалифицированный тренер, игроки усилили. Однако почему-то у нас не шло. Все дело в игроках. Мы играем на поле, а не тренер».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Габелок Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес Дмитрий Капинус
Сергей Рипьюк Источник: УПЛ-ТВ
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