Григорий Козловский получил награду от Министерства обороны

Как сообщает официальный сайт львовского «Руха», президент команды Григортй Козловский получил отличие от президента – медаль «За содействии Обороне»

«Каждая награда является приятной неожиданностью и это отличие – не исключение. Но отмечу, что помощь войску оказывается не ради награды, а исключительно потому, что это обязанность каждого украинца и мы делаем это для того, чтобы приблизить нашу Победу над оккупантами.

Конечно, приятно получить отличие от Министра обороны Украины. Это свидетельство того, что«Руха, Emily Resort – вся наша большая команда прилагает много усилий, чтобы постоянно поддерживать украинских военных. Это не только моя награда, но и наше общее достижение – менеджмента и работников «Руха» и Emily Resort, и я хочу поздравить их с тем, что их работу оценили по достоинству. Все мы благодарны за это и еще раз призываем – нельзя останавливаться в помощи военным, особенно в столь тяжелое время. Впереди много работы и поддержка наших защитников не будет останавливаться. – отметил Григорий Козловский.

«Хочу лично поблагодарить Григория Козловского, ФК «Движение» и Emily Resort за помощь, которую они оказывают военным. А лучшей благодарностью будет количество уничтоженных врагов. Но также приятно вручить знак отличия Министра обороны Украины, ведь это показатель большой поддержки воинов.

Нельзя опускать руки, а нужно продолжать всем вместе приближать Победу Украины над оккупантами. Благотворительные фонды, волонтеры, каждый украинец – все сейчас объединены общей целью и делают все от себя возможное, чтобы в Украине воцарился мир. Каждая гривна, каждое слово поддержки – все это важно для ВСУ и действительно помогает военным, – сказал командир 45-й ОАБр Олег Файдюк.