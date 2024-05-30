Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Григорий Козловский получил награду от Министерства обороны
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 01:20 | Обновлено 30 мая 2024, 01:26
226
0

Григорий Козловский получил награду от Министерства обороны

Президент львовян награжден памятной медалью

30 мая 2024, 01:20 | Обновлено 30 мая 2024, 01:26
226
0
Григорий Козловский получил награду от Министерства обороны
ФК Рух

Как сообщает официальный сайт львовского «Руха», президент команды Григортй Козловский получил отличие от президента – медаль «За содействии Обороне»

«Каждая награда является приятной неожиданностью и это отличие – не исключение. Но отмечу, что помощь войску оказывается не ради награды, а исключительно потому, что это обязанность каждого украинца и мы делаем это для того, чтобы приблизить нашу Победу над оккупантами.

Конечно, приятно получить отличие от Министра обороны Украины. Это свидетельство того, что«Руха, Emily Resort – вся наша большая команда прилагает много усилий, чтобы постоянно поддерживать украинских военных. Это не только моя награда, но и наше общее достижение – менеджмента и работников «Руха» и Emily Resort, и я хочу поздравить их с тем, что их работу оценили по достоинству. Все мы благодарны за это и еще раз призываем – нельзя останавливаться в помощи военным, особенно в столь тяжелое время. Впереди много работы и поддержка наших защитников не будет останавливаться. – отметил Григорий Козловский.

«Хочу лично поблагодарить Григория Козловского, ФК «Движение» и Emily Resort за помощь, которую они оказывают военным. А лучшей благодарностью будет количество уничтоженных врагов. Но также приятно вручить знак отличия Министра обороны Украины, ведь это показатель большой поддержки воинов.

Нельзя опускать руки, а нужно продолжать всем вместе приближать Победу Украины над оккупантами. Благотворительные фонды, волонтеры, каждый украинец – все сейчас объединены общей целью и делают все от себя возможное, чтобы в Украине воцарился мир. Каждая гривна, каждое слово поддержки – все это важно для ВСУ и действительно помогает военным, – сказал командир 45-й ОАБр Олег Файдюк.

По теме:
Рух признался, отпустит ли своих игроков в олимпийскую сборную Украины
В Рухе назвали топовые европейские клубы, интересующиеся Слюбиком
КАРАВАЕВ: «Украинский футбол движется в правильном направлении»
Григорий Козловский Министерство обороны Украины Рух Львов
Сергей Рипьюк Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
Футбол | 29 мая 2024, 09:14 13
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству

Бывший футболист «Металлиста» и «Шахтера» неожиданно заблистал в Греции

Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Футбол | 29 мая 2024, 19:01 31
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон

Андрей из-за гриппа пропустит решающий поединок против «Боруссии» Д 1 июня

Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Футбол | 29.05.2024, 06:20
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Пенальти и много голов. Определены первые два полуфиналиста Евро-2024 U-17
Футбол | 29.05.2024, 22:25
Пенальти и много голов. Определены первые два полуфиналиста Евро-2024 U-17
Пенальти и много голов. Определены первые два полуфиналиста Евро-2024 U-17
Отдали все силы. Эпицентр сыграл вничью против Вереса в Киеве
Футбол | 29.05.2024, 17:26
Отдали все силы. Эпицентр сыграл вничью против Вереса в Киеве
Отдали все силы. Эпицентр сыграл вничью против Вереса в Киеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
28.05.2024, 07:48 2
Бокс
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
28.05.2024, 12:38 15
Футбол
Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?
Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?
28.05.2024, 06:55 13
Бокс
«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
28.05.2024, 14:21 44
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
28.05.2024, 15:04 45
Футбол
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
29.05.2024, 20:21 3
Бокс
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
28.05.2024, 04:55 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем