Разыгран 3-й трофей Лиги конференций. Фиорентина проиграла два финала

Вечером ​29 мая в финале Лиги конференций 2023/24 сыграли «Олимпиакос» и «Фиорентина» (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды провели поединок в греческих Афинах на стадионе «Айя-София». В овертайме Аюб Эль-Кааби принес победу грекам на 116-й минуте (1:0).

Олимпиакос завоевал первый в истории евротрофей для Греции. Ранее в финале еврокубка играл только Панатинаикос, уступив Аяксу в решающем матче Кубка европейских чемпионов 1970/71.

От Греции благодаря победе в финале Олимпиакос забронировал себе место в основном раунде Лиги Европы 2024/25. ПАОК и АЕК как чемпион и вице-чемпион Греции выступят в Q2 Лиги чемпионов, а обладатель Кубка Греции Панатинаикос сыграет в Q2 Лиги Европы.

Фиорентина проиграла второй финал Лиги конференций подряд. Сезоном ранее фиалки в финале Лиги конференций 2022/23 уступили английскому Вест Хэму (1:2).

Италия будет иметь 8 клубов в еврокубках 2024/25. Если бы финал ЛК выиграла Фиорентина – было бы 9 представителей. Однако в итоге не повезло Торино (9-е место Серии A). В ЛЧ сыграют Интер, Милан, Ювентус, Аталанта, Болонья. В ЛЕ выступят Рома и Торино, а Фиорентина начнет евросезон с Q4 Лиги конференций.

Лига конференций имеет три различных обладателя за три года существования турнира: Рома (Италия), Вест Хэм (Англия) и Олимпиакос (Греция).

Все финалы Лиги конференций