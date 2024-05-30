Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разыгран 3-й трофей Лиги конференций. Фиорентина проиграла два финала
Лига конференций
30 мая 2024, 01:30 | Обновлено 30 мая 2024, 02:01
77
0

Разыгран 3-й трофей Лиги конференций. Фиорентина проиграла два финала

Клубы из Греции впервые в истории завоевали европейский трофей

30 мая 2024, 01:30 | Обновлено 30 мая 2024, 02:01
77
0
Разыгран 3-й трофей Лиги конференций. Фиорентина проиграла два финала
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Олимпиакос

Вечером ​29 мая в финале Лиги конференций 2023/24 сыграли «Олимпиакос» и «Фиорентина» (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды провели поединок в греческих Афинах на стадионе «Айя-София». В овертайме Аюб Эль-Кааби принес победу грекам на 116-й минуте (1:0).

Олимпиакос завоевал первый в истории евротрофей для Греции. Ранее в финале еврокубка играл только Панатинаикос, уступив Аяксу в решающем матче Кубка европейских чемпионов 1970/71.

От Греции благодаря победе в финале Олимпиакос забронировал себе место в основном раунде Лиги Европы 2024/25. ПАОК и АЕК как чемпион и вице-чемпион Греции выступят в Q2 Лиги чемпионов, а обладатель Кубка Греции Панатинаикос сыграет в Q2 Лиги Европы.

Фиорентина проиграла второй финал Лиги конференций подряд. Сезоном ранее фиалки в финале Лиги конференций 2022/23 уступили английскому Вест Хэму (1:2).

Италия будет иметь 8 клубов в еврокубках 2024/25. Если бы финал ЛК выиграла Фиорентина – было бы 9 представителей. Однако в итоге не повезло Торино (9-е место Серии A). В ЛЧ сыграют Интер, Милан, Ювентус, Аталанта, Болонья. В ЛЕ выступят Рома и Торино, а Фиорентина начнет евросезон с Q4 Лиги конференций.

Лига конференций имеет три различных обладателя за три года существования турнира: Рома (Италия), Вест Хэм (Англия) и Олимпиакос (Греция).

Все финалы Лиги конференций

По теме:
Тренер Олимпиакоса выиграл второй подряд еврокубковый финал
Олимпиакос – Фиорентина – 1:0. Трофей для греков. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Гол Эль-Кааби в овертайме принес Олимпиакосу евротрофей
Фиорентина Олимпиакос Пирей Лига конференций Олимпиакос - Фиорентина статистические расклады Рома Рим Вест Хэм выбор редакции ПАОК АЕК Афины Панатинаикос
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Бокс | 29 мая 2024, 20:21 3
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри

Маурисио Сулейман призвал уважать Крейга Меткалфа

Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
Футбол | 29 мая 2024, 13:47 3
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов

Богдан Бенюк – про мобилизацию

Опыт пригодился. Оболонь обыграла Левый берег в первом матче
Футбол | 29.05.2024, 20:25
Опыт пригодился. Оболонь обыграла Левый берег в первом матче
Опыт пригодился. Оболонь обыграла Левый берег в первом матче
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
Футбол | 29.05.2024, 09:14
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
ВИДЕО. Довбик и Цыганков провели гастрономический тур по Жироне
Футбол | 29.05.2024, 23:29
ВИДЕО. Довбик и Цыганков провели гастрономический тур по Жироне
ВИДЕО. Довбик и Цыганков провели гастрономический тур по Жироне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
28.05.2024, 22:40 46
Футбол
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
28.05.2024, 07:48 2
Бокс
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
28.05.2024, 10:16 61
Бокс
Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
28.05.2024, 09:51 13
Футбол
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
28.05.2024, 00:05 12
Футбол
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
28.05.2024, 21:33 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
29.05.2024, 12:53 27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем