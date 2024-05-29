ШОВКОВСКИЙ: «В ужасном сне не могли присниться игроки в бункере стадиона»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский в соцсетях подвел итоги сезона:

«Завершился один из самых сложных и эмоциональных сезонов в моей футбольной карьере. Он был дебютным для меня во главе великого клуба Динамо Киев! В память от него осталось немало как ярких моментов, так и, к сожалению, не очень.

Первое, что хочу сказать – до начала войны никогда не мог подумать, что однажды мы станем участниками матча, который продлится 4 часа. В ужасном сне не могло присниться, что восстанавливать силы на второй тайм игроки будут не в раздевалке, а в бункере стадиона, скрываясь от ракетных атак. Это наша реальность.

Но мы все еще живы и занимаемся любимым делом! И я никогда не устану повторять: то, что мы играем в футбол – заслуга исключительно наших Героев, защитников и защитниц, которые ценой собственных жизней защищают нас от врага! Низкий вам за это поклон! То, что в эпоху полномасштабной войны в Украине развивается футбол, говорит лишь о непреодолимости и непобедимости нашей спортивной нации. Нации патриотов и победителей! Мы ждем и верим в главную победу – не на футбольном поле, а на поле боя!

Второе. Я сказал команде по окончании сезона, что горжусь ею. Горжусь самоотдачей и старанием своих игроков. Горжусь желанием и страстью в игре и в тренировочном процессе. Считаю, что мы довольно неплохо провели весенний этап чемпионата, и нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы достичь своей цели. Но я вижу потенциал своей команды. Я вижу индивидуальный рост каждого игрока. Они становятся лучше сами себя. А это значительный аргумент, внушающий надежду на успех в нашем ближайшем футбольном будущем.

Третье. Когда берешься за серьезный и ответственный проект, тебе крайне необходимы и единомышленники, и люди, мнение которых играет важную роль в принятии твоих решений. Именно такими людьми являются Михаил Михайлов, Олег Гусев, Эмил Карас, Сергей Федоров, Виталий Кулыба. Также благодарен Мирче Луческу за возможность работать с ним, что принесло мне новые знания, опыт и уверенность.

Четвертое. Хочу искренне поблагодарить руководство клуба за доверие. Возглавлять «Динамо» – огромный вызов для меня, как для молодого тренера. Могу сказать с рукой на сердце: самое большое футбольное желание для меня – всегда побеждать! Поэтому я хочу подчеркнуть: наша задача следующего сезона – возвращение золотых медалей в Киев. Ну а пока смотрим и болеем за наших ребят в рядах национальной и олимпийской сборных! Сейчас есть Украина, которая должна показать всему миру, что мы непобедимы! Поддерживаем и верим в наших ребят!»