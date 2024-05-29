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29 мая 2024, 18:01 | Обновлено 29 мая 2024, 18:23
822
2

Рух признался, отпустит ли своих игроков в олимпийскую сборную Украины

Львовский клуб выпустил официальное заявление на фоне недавних новостей

29 мая 2024, 18:01 | Обновлено 29 мая 2024, 18:23
822
2
Рух признался, отпустит ли своих игроков в олимпийскую сборную Украины
ФК Рух Львов

Пресс-служба львовского футбольного клуба «Рух» выпустила официальное заявление на фоне слухов о том, что руководство команды не отпустило игроков в олимпийскую сборную Украины:

«В последние дни в СМИ было много манипулятивной информации, мол, «Рух» не отпускает своих игроков на Олимпийские игры. Мы хотим ясно прояснить эту ситуацию и избежать двойных трактовок.

Хотели бы сразу отметить, что Украинская ассоциация футбола направила письмо о вызове футболистов нашего клуба не на Олимпийские игры, а для участия в товарищеском турнире, который состоится во французском Тулоне.

Тренерский и медицинский штаб ФК «Рух» совместно с игроками приняли решение не участвовать именно в товарищеском турнире, учитывая тяжелый и изнурительный сезон для футболистов нашего клуба, доигрывавших чемпионат с повреждениями. У игроков, для большинства из которых это был первый полноценный сезон в УПЛ, накопилась усталость и велик риск получения более сложных травм.

Это решение заранее, за неделю до заключительного тура регулярного чемпионата УПЛ было донесено и согласовано с главным тренером олимпийской сборной Украины Русланом Ротанем и его тренерским штабом.

Также клуб отметил, что готов отпустить в ряды олимпийской сборной для участия в товарищеском турнире полузащитника Олега Федора и защитника Дениса Слюсаря, которые имели меньше игровой практики и находятся в хороших кондициях. К сожалению, в последнем матче чемпионата Денис Слюсар получил повреждение и нуждается в дальнейшем лечении.

Перед началом Олимпийских игр у сборной Украины запланирован подготовительный тренировочный сбор, который начнется в начале июля.

Футбольный клуб «Рух» готов делегировать своих игроков в олимпийскую сборную для участия в УТС и Олимпийских играх, если эти футболисты потребуются сборной Украины. Важно, чтобы в исторических ОИ игроки нашего клуба залечили все травмы, восстановились психологически и в полной боевой готовности защищали честь нашего государства на Олимпийских играх в Париже.

Считаем такое решение оптимальным и принятым в интересах игроков и олимпийской сборной Украины», – говорится в заявлении.

Ранее появилась информация, что «Рух» не отпустил в олимпийскую сборную 5 футболистов: Алексея Сыча, Богдана Слюбика, Романа Дидыка, Виталия Романа и Илью Квасницу.

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Рух Львов сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 учебно-тренировочные сборы Олег Федор Денис Слюсар Алексей Сыч Богдан Слюбик Роман Дидык Виталий Роман Илья Квасница
Даниил Агарков Источник: ФК Рух Львов
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Комментарии 2
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Fred1
Журналіісти люблять піднімати градус у суспільстві .Не показують об'єктивно картину а тільки висмикують таке щоб люди прочитали .У підсумку не один жврналіст не буде не перед вибачатись хоча зробили картину буцімто хазяйва полісся не відпускають  гравців на Олімпіаду 
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vazazh
Взагалі, то не має проблем. Такк в збірну - даємо, а на комерційні товариські - пішли до ша. Не  має чого робити галас.
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