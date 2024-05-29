Рух признался, отпустит ли своих игроков в олимпийскую сборную Украины

Пресс-служба львовского футбольного клуба «Рух» выпустила официальное заявление на фоне слухов о том, что руководство команды не отпустило игроков в олимпийскую сборную Украины:

«В последние дни в СМИ было много манипулятивной информации, мол, «Рух» не отпускает своих игроков на Олимпийские игры. Мы хотим ясно прояснить эту ситуацию и избежать двойных трактовок.

Хотели бы сразу отметить, что Украинская ассоциация футбола направила письмо о вызове футболистов нашего клуба не на Олимпийские игры, а для участия в товарищеском турнире, который состоится во французском Тулоне.

Тренерский и медицинский штаб ФК «Рух» совместно с игроками приняли решение не участвовать именно в товарищеском турнире, учитывая тяжелый и изнурительный сезон для футболистов нашего клуба, доигрывавших чемпионат с повреждениями. У игроков, для большинства из которых это был первый полноценный сезон в УПЛ, накопилась усталость и велик риск получения более сложных травм.

Это решение заранее, за неделю до заключительного тура регулярного чемпионата УПЛ было донесено и согласовано с главным тренером олимпийской сборной Украины Русланом Ротанем и его тренерским штабом.

Также клуб отметил, что готов отпустить в ряды олимпийской сборной для участия в товарищеском турнире полузащитника Олега Федора и защитника Дениса Слюсаря, которые имели меньше игровой практики и находятся в хороших кондициях. К сожалению, в последнем матче чемпионата Денис Слюсар получил повреждение и нуждается в дальнейшем лечении.

Перед началом Олимпийских игр у сборной Украины запланирован подготовительный тренировочный сбор, который начнется в начале июля.

Футбольный клуб «Рух» готов делегировать своих игроков в олимпийскую сборную для участия в УТС и Олимпийских играх, если эти футболисты потребуются сборной Украины. Важно, чтобы в исторических ОИ игроки нашего клуба залечили все травмы, восстановились психологически и в полной боевой готовности защищали честь нашего государства на Олимпийских играх в Париже.

Считаем такое решение оптимальным и принятым в интересах игроков и олимпийской сборной Украины», – говорится в заявлении.

Ранее появилась информация, что «Рух» не отпустил в олимпийскую сборную 5 футболистов: Алексея Сыча, Богдана Слюбика, Романа Дидыка, Виталия Романа и Илью Квасницу.