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Чемпионат Европы
29 мая 2024, 16:44 | Обновлено 29 мая 2024, 16:48
1305
1

Четырех отсеяли. Известна окончательная заявка Нидерландов на Евро-2024

Рональд Куман сделал свой выбор

29 мая 2024, 16:44 | Обновлено 29 мая 2024, 16:48
1305
1
Четырех отсеяли. Известна окончательная заявка Нидерландов на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объявил окончательную заявку команды на Евро-2024.

По сравнению с расширенным списком из 30 человек были отсеяны четыре футболиста: Мартен Де Рон (травма), Ян Маатсен, Ник Олей и Квинтен Тимбер.

Окончательная заявка Нидерландов на Евро-2024:

Вратари: Джастин Бейлов (Фейеноорд), Марк Флеккен (Брентфорд), Барт Вербрюгген (Брайтон)

Защитники: Натан Аке (Ман Сити), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Джереми Фримпонг (Байер), Дейли Блинд (Жирона), Лутсхарел Гертрюйда (Фейеноорд), Дензел Дюмфрис (Интер), Микки ван де Вен (Тоттенхэм), Стефан де Врей (Интер), Маттейс де Лигт (Бавария)

Полузащитники: Френки де Йонг (Барселона), Хави Симонс (РБ Лейпциг), Джорджинио Вейналдум (Аль-Иттифак), Тён Копмейнерс (Аталанта), Райан Гравенберх (Ливерпуль), Тиджани Рейндерс (Милан), Джерди Схаутен (ПСВ), Джои Верман (ПСВ)

Форварды: Мемфис Депай (Атлетико), Брайан Бробби (Аякс), Стивен Бергвейн (Аякс), Дониэлл Мален (Боруссия Д), Коди Гакпо (Ливерпуль), Ваут Вегхорст (Хоффенхайм)

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Олег Дидух Источник: KNVB
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Alexey75
Удачи на Евро
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