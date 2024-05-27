Хавбек сборной Нидерландов пропустит Евро-2024

Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидердандов Мартен Де Рон пропустит Евро-2024. Об этом сообщил сам 33-летний футболист на своей странице в Инстаграме:

«Никогда не думал, что в моей карьере будет неделя таких взлетов и падений. Поражение в финале Кубка Италии, победа в Лиге Европы, где я не смог сыграть в финале.

В этом состоянии эйфории я провел много времени с врачами, но в итоге я не смогу принять участие в Евро-2024».

Расширенная заявка сборной Нидерландов была опубликована еще 17 мая. Фамилия Де Рона в ней присутствовала.