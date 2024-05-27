Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек сборной Нидерландов пропустит Евро-2024
Чемпионат Европы
27 мая 2024, 18:48 |
681
0

Хавбек сборной Нидерландов пропустит Евро-2024

У Мартена Де Рона травма

27 мая 2024, 18:48 |
681
0
Хавбек сборной Нидерландов пропустит Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартен Де Рон

Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидердандов Мартен Де Рон пропустит Евро-2024. Об этом сообщил сам 33-летний футболист на своей странице в Инстаграме:

«Никогда не думал, что в моей карьере будет неделя таких взлетов и падений. Поражение в финале Кубка Италии, победа в Лиге Европы, где я не смог сыграть в финале.

В этом состоянии эйфории я провел много времени с врачами, но в итоге я не смогу принять участие в Евро-2024».

Расширенная заявка сборной Нидерландов была опубликована еще 17 мая. Фамилия Де Рона в ней присутствовала.

По теме:
Именитый ветеран вернется в сборную Бельгии на Евро-2024
С Ямалом и Хесусом Навасом. Расширенная заявка Испании на Евро-2024
Иван ДИБАНГО: «Надеюсь, что Украина выиграет Евро-2024»
Мартен де Рон сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 травма Аталанта
Олег Дидух Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Футбол | 27 мая 2024, 14:21 11
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика

«Атлетико» сделал трансфер Артема приоритетным на лето

Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
Футбол | 27 мая 2024, 12:12 11
Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм

Александр имеет претензии к действиям президента УАФ в первые 4 месяца полномасштабной войны

Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Бокс | 27.05.2024, 07:38
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Футбол | 27.05.2024, 06:59
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Байер приблизился к покупке звезды Жироны. Известна сумма трансфера
Футбол | 27.05.2024, 15:42
Байер приблизился к покупке звезды Жироны. Известна сумма трансфера
Байер приблизился к покупке звезды Жироны. Известна сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
26.05.2024, 10:17 45
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
27.05.2024, 00:01 4
Хоккей
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
27.05.2024, 13:40 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
26.05.2024, 15:02 20
Футбол
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
26.05.2024, 00:04 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Швейцария драматично обыграла Канаду и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Швейцария драматично обыграла Канаду и вышла в финал
25.05.2024, 22:12 1
Хоккей
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
25.05.2024, 22:19
Хоккей
Рух – Динамо – 1:2. Львовяне остались без еврокубков. Видео голов и обзор
Рух – Динамо – 1:2. Львовяне остались без еврокубков. Видео голов и обзор
25.05.2024, 19:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем