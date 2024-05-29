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Лига конференций
29 мая 2024, 14:46 | Обновлено 29 мая 2024, 14:47
129
0

Хосе Луис МЕНДИЛИБАР: «Мы должны быть спокойны»

Главный тренер «Олимпиакоса» поделился ожиданиями от финального матча против «Фиорентины»

29 мая 2024, 14:46 | Обновлено 29 мая 2024, 14:47
129
0
Хосе Луис МЕНДИЛИБАР: «Мы должны быть спокойны»
УЕФА. Хосе Луис Мендилибар

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций 2023/24 против итальянской «Фиорентины»:

«Наш путь к этому финалу очень похож на тот, который я пережил в прошлом году с «Севильей», о котором все знают. Однако контекст и команды разные, поэтому не может быть никаких сравнений.

Мы должны быть спокойными. Было бы неправильно что-то менять в нашей рутине. Это финал, и мы должны подойти к нему так же, как и к матчам, которые привели нас сюда. Я вижу волнение и мотивацию моих игроков, они очень хотят играть. Они верят в себя, они отдаются на тренировках и все они хотят играть в эту игру.

Мое послание болельщикам - поддерживайте нас, и они будут счастливы. Я обещаю им, что мы будем хорошо соревноваться и выкладываться на полную, независимо от результата.

Я ожидаю, что «Фиорентина» подойдет к этому финалу так же, как она играла до сих пор. Это атакующая, смелая команда, и эти характеристики не изменятся. Я ожидаю, что их тренер скажет им, что на этот раз они должны выложиться по максимуму в финале.

Я спокоен. У нас все игроки готовы и доступны. Логично, что я начну нервничать в какой-то момент завтра перед началом матча».

Матч «Олимпиакос» – «Фиорентина» состоится 29 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Фиорентина Олимпиакос Пирей Лига конференций Олимпиакос - Фиорентина Хосе Луис Мендилибар
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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