Хосе Луис МЕНДИЛИБАР: «Мы должны быть спокойны»
Главный тренер «Олимпиакоса» поделился ожиданиями от финального матча против «Фиорентины»
Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций 2023/24 против итальянской «Фиорентины»:
«Наш путь к этому финалу очень похож на тот, который я пережил в прошлом году с «Севильей», о котором все знают. Однако контекст и команды разные, поэтому не может быть никаких сравнений.
Мы должны быть спокойными. Было бы неправильно что-то менять в нашей рутине. Это финал, и мы должны подойти к нему так же, как и к матчам, которые привели нас сюда. Я вижу волнение и мотивацию моих игроков, они очень хотят играть. Они верят в себя, они отдаются на тренировках и все они хотят играть в эту игру.
Мое послание болельщикам - поддерживайте нас, и они будут счастливы. Я обещаю им, что мы будем хорошо соревноваться и выкладываться на полную, независимо от результата.
Я ожидаю, что «Фиорентина» подойдет к этому финалу так же, как она играла до сих пор. Это атакующая, смелая команда, и эти характеристики не изменятся. Я ожидаю, что их тренер скажет им, что на этот раз они должны выложиться по максимуму в финале.
Я спокоен. У нас все игроки готовы и доступны. Логично, что я начну нервничать в какой-то момент завтра перед началом матча».
Матч «Олимпиакос» – «Фиорентина» состоится 29 мая в 22:00 по киевскому времени.
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