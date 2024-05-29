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Чемпионат Европы
29 мая 2024, 12:00 | Обновлено 29 мая 2024, 12:08
103
0

Мбаппе рассказал о главной цели Франции на Евро-2024

Форвард высказался о приоритетах

29 мая 2024, 12:00 | Обновлено 29 мая 2024, 12:08
103
0
Мбаппе рассказал о главной цели Франции на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе назвал цель, к которой намерена стремиться сборная Франции на предстоящем чемпионате Европы 2024.

«Как и всегда – победить. Два года назад мы играли в финале чемпионата мира, и наша цель неизбежно состоит в том, чтобы выйти на эту стадию и выиграть. Это будет нелегко, есть много конкурентоспособных сборных, возможно, среди них будет и Италия.

Мы голодны и хотим войти в историю нашей страны. Я уже выиграл Лигу наций и чемпионат мира, если я выиграю еще и чемпионат Европы, то выиграю все, что возможно, в составе сборной. Я действительно хочу писать историю вместе со своей сборной», – заявил Мбаппе.

Чемпионат Европы 2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее стало известно, что «Реал» отказал «ПСЖ» относительно бонуса Килиану Мбаппе.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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