Мбаппе рассказал о главной цели Франции на Евро-2024
Форвард высказался о приоритетах
Нападающий Килиан Мбаппе назвал цель, к которой намерена стремиться сборная Франции на предстоящем чемпионате Европы 2024.
«Как и всегда – победить. Два года назад мы играли в финале чемпионата мира, и наша цель неизбежно состоит в том, чтобы выйти на эту стадию и выиграть. Это будет нелегко, есть много конкурентоспособных сборных, возможно, среди них будет и Италия.
Мы голодны и хотим войти в историю нашей страны. Я уже выиграл Лигу наций и чемпионат мира, если я выиграю еще и чемпионат Европы, то выиграю все, что возможно, в составе сборной. Я действительно хочу писать историю вместе со своей сборной», – заявил Мбаппе.
Чемпионат Европы 2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.
Ранее стало известно, что «Реал» отказал «ПСЖ» относительно бонуса Килиану Мбаппе.
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