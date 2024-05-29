Ман Юнайтед может лишиться путевки в Лигу Европы. Известна причина

Английский «Манчестер Юнайтед» может лишиться права на участие в Лиге Европы нового сезона.

Дело в том, что клуб обязан решить вопросы, связанные с правилами УЕФА по владению клубами. Сообщается, что у сэра Джима Рэтклиффа и его компании Ineos есть время до понедельника, 3 июня, чтобы убедить европейских футбольных чиновников в том, что «Манчестер Юнайтед» и французский клуб «Ницца» могут быть одновременно допущены к участию в Лиге Европы в следующем сезоне.

Как известно, Рэтклифф владеет 27,7% акций «Манчестер Юнайтед», где он полностью контролирует футбольные операции. Кроме этого, он является мажоритарным акционером французской «Ниццы» после поглощения клуба в 2019 году.

Правила УЕФА по владению клубами запрещают любой организации или отдельному лицу иметь «решающее влияние» на управление более чем одним клубом в одном соревновании.

Если выход из ситуации не будет найден, то «Манчестер Юнайтед» будет вынужден покинуть Лигу Европы-2024/2025, поскольку в Английской Премьер-лиге команда заняла более низкое место (8-е), чем «Ницца» во французской Лиге 1 (5-е).

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