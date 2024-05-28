МЮ уговаривает экс-тренера Шахтера заменить тен Хага – The Guardian

По данным авторитетного британского издания The Guardian, руководство «Манчестер Юнайтед» все-таки решится в ближайшее время на увольнение с поста главного тренера первой команды Эрика тен Хага.

Сменить нидерландца у руля «красных дьяволов» должен будет экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который в сезоне-2023/24 работал с «Брайтоном».

Игровой почерк команд Де Дзерби произвел впечатление на совладельца МЮ сэра Джима Рэтклиффа, который теперь намерен уговорить итальянца переехать на «Олд Траффорд».

Что правда, окончательно в МЮ с кандидатурой нового главного тренера еще не определились и продолжают оценивать сразу несколько вариантов: помимо Де Дзерби, речь идет о Томасе Тухеле, Киране Маккенне, Маурисио Почеттино и Томасе Франке.

Напомним, Роберто Де Дзерби принял решение покинуть «Брайтон» после завершения сезона в АПЛ.