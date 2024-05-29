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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 00:23 | Обновлено 29 мая 2024, 00:39
275
1

ГРИЩЕНКО: «Давать футболистам бронь – не отвечает интересам государства»

Генсек УАФ прокомментировал возможную мобилизацию участников чемпионата

29 мая 2024, 00:23 | Обновлено 29 мая 2024, 00:39
275
1
ГРИЩЕНКО: «Давать футболистам бронь – не отвечает интересам государства»
УАФ. Андрей Шевченко и Игорь Грищенко

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко на встрече с журналистами прокомментировал возможную мобилизацию участников чемпионата Украины:

«Это не проблема, это наша реальность. Реальность, в которой мы живем. Мы должны, прежде всего, вспомнить, как начинались футбольные соревнования. Сейчас, как говорят представители отдельных клубов? Если вы приняли решение играть в футбол, то забронируйте всех, кто имеет к этому отношение?

А давайте сначала мы просто поблагодарим, что правительство и Министерство молодежи и спорта Украины предоставили разрешения проводить соревнования в условиях военного положения. Вторым шагом правительство и министерство позволили зрителям в ограниченном количестве посещать эти соревнования. Правительство разработало определенные правила для бронирования специалистов, работников, распространяющихся на все сферы общественной жизни. То есть ни в одной из этих сфер нет каких-то особых условий.

Есть общие условия, определяемые кабинетом министров. Если ты отвечаешь определенной части этих критериев, то можешь для своего предприятия, учреждения или организации получить бронирование. И также забронировать определенное количество лиц, не более 50%. Естественно, что некоторые из клубов отвечают этим критериям, некоторые – нет. Учитывая это, после событий, которые произошли с футбольным клубом «Оболонь», было собрано совещание УПЛ, в котором приняли участие также как представитель УАФ и представители Минмолодежьспорта.

По итогам встречи были направлены предложения для министерства экономики, которое принимало окончательное решение по бронированию, по поводу того, чтобы для спортсменов-профессионалов разработать какие-то дополнительные критерии, учитывая, что спортсмена-профессионала, представляющего Украину на международных соревнованиях, невозможно быстро заменить. Это люди, годами повышающие свое мастерство.

Министерство экономики не дало положительного ответа на данный запрос, считая нецелесообразным выделять спортсменов в какую-то отдельную категорию, делать для них конкретно какие-либо предложения. Также на момент разработки закона о мобилизации, который рассматривался Верховной Радой, УПЛ, ПФЛ совместно предоставили предложения по внесению изменений для того, чтобы лица, имеющие профессиональный контракт, имели отсрочку от мобилизации или что-либо такое.

Опять же, наше правительство и Верховная Рада, которые нам разрешили играть в условиях войны, считают, что давать при этом бронирование – это не отвечает на сегодняшний день интересам государства. Потому эти предложения не нашли своего отражения в законе.

Поэтому мы как УАФ должны обеспечивать проведение соревнований с учетом существующих ограничений. И мы не являемся органом, который может влиять на эти процессы каким-либо образом. Мы отрабатываем по этому вопросу, насколько это возможно и где возможно.

Мы понимаем, что футболистам нужно стать на учет. В силах наших, как мы можем, мы этому процессу способствуем, но это все исключительно в рамках закона и с уважением к происходящему в нашей стране, и с уважением к нашим всем органам и законам государства, в котором мы живем».

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Игорь Грищенко Украинская ассоциация футбола мобилизация российско-украинская война
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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