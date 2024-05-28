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  4. Источник: Полесье подпишет голкипера из Днепра-1
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 21:26 |
1613
4

Источник: Полесье подпишет голкипера из Днепра-1

Евгений Волынец может оказаться в житомирском клубе вслед за Гуцуляком, Бабенко и Ашуром

28 мая 2024, 21:26 |
1613
4
Источник: Полесье подпишет голкипера из Днепра-1
Instagram. Евгений Волынец

Житомирский клуб «Полесье» близок к подписанию 30-летнего украинского голкипера Евгения Волынца из «Днепра-1».

Об этом сообщил Игорь Бурбас. Детали возможного трансфера не раскрываются.

Волынец присоединился к днепровской команде в летнее трансферное окно 2023 года из «Колоса». Контракт был рассчитан на 3 сезона.

В кампании 2023/24 Волынец отыграл 24 матча за днепрян во всех турнирах, пропустил 18 голов и в 9 поединках сохранил ворота команды сухими.

Ранее «Полесье» уже подписало двух игроков из «Днепра-1»: Алексея Гуцуляка и Руслана Бабенко. Также «волков» возглавил Имад Ашур, который был наставником «Днепра-1» U-19.

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Евгений Волынец Полесье Житомир Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Даниил Агарков Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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maxno
Бурбасятина пошла.
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0
avk2307
А сенс. У Полісся є такий самий віковий Бойко. ... Ну може Волинець трохи краще , але...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Алекс 122
Краще б забрали кінарейкіна 
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-3
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