Источник: Полесье подпишет голкипера из Днепра-1

Житомирский клуб «Полесье» близок к подписанию 30-летнего украинского голкипера Евгения Волынца из «Днепра-1».

Об этом сообщил Игорь Бурбас. Детали возможного трансфера не раскрываются.

Волынец присоединился к днепровской команде в летнее трансферное окно 2023 года из «Колоса». Контракт был рассчитан на 3 сезона.

В кампании 2023/24 Волынец отыграл 24 матча за днепрян во всех турнирах, пропустил 18 голов и в 9 поединках сохранил ворота команды сухими.

Ранее «Полесье» уже подписало двух игроков из «Днепра-1»: Алексея Гуцуляка и Руслана Бабенко. Также «волков» возглавил Имад Ашур, который был наставником «Днепра-1» U-19.