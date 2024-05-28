Анчелотти рассказал, почему не жалеет, что Реал подписал Кепу
Главный тренер «Реала» нашел некоторые позитивные моменты
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему не жалеет, что мадридский клуб подписал голкипера Кепу Аррисабалагу, который в итоге проиграл конкуренцию Андрею Лунину.
«Когда Тибо Куртуа получил травму, у нас был Лунин, и мы подписали Кепу. Это было очень хорошее подписание, потому что, несмотря на то, что он мало играл, он многое привнес в раздевалку», – сказал итальянский специалист.
Также Анчелотти позвалил своих игроков, которые сумели с достоинством пройти эпидемию травм в команде: «Когда Милитао получил травму, мы думали, что у нас есть Алаба, Рюдигер и Начо. Когда Алаба получил травму, у нас могли возникнуть проблемы. Никто не верил, что у нас есть проблемы, и это было очень важно. Игроки воспользовались своим шансом. Я хочу поблагодарить Тчуамени за его работу, потому что он играл на позиции центрального защитника, что ему не очень нравится. Он предпочел играть, а не оставаться на скамейке запасных, как и Камавинга, который играл на позиции левого защитника, и ему это тоже не нравилось. Мои игроки очень хорошо адаптировались».
Ранее сообщалось, что Лунин может пропустить финал ЛЧ.
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