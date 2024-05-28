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  4. Анчелотти рассказал, почему не жалеет, что Реал подписал Кепу
Испания
28 мая 2024, 13:39 |
979
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Анчелотти рассказал, почему не жалеет, что Реал подписал Кепу

Главный тренер «Реала» нашел некоторые позитивные моменты

28 мая 2024, 13:39 |
979
0
Анчелотти рассказал, почему не жалеет, что Реал подписал Кепу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему не жалеет, что мадридский клуб подписал голкипера Кепу Аррисабалагу, который в итоге проиграл конкуренцию Андрею Лунину.

«Когда Тибо Куртуа получил травму, у нас был Лунин, и мы подписали Кепу. Это было очень хорошее подписание, потому что, несмотря на то, что он мало играл, он многое привнес в раздевалку», – сказал итальянский специалист.

Также Анчелотти позвалил своих игроков, которые сумели с достоинством пройти эпидемию травм в команде: «Когда Милитао получил травму, мы думали, что у нас есть Алаба, Рюдигер и Начо. Когда Алаба получил травму, у нас могли возникнуть проблемы. Никто не верил, что у нас есть проблемы, и это было очень важно. Игроки воспользовались своим шансом. Я хочу поблагодарить Тчуамени за его работу, потому что он играл на позиции центрального защитника, что ему не очень нравится. Он предпочел играть, а не оставаться на скамейке запасных, как и Камавинга, который играл на позиции левого защитника, и ему это тоже не нравилось. Мои игроки очень хорошо адаптировались».

Ранее сообщалось, что Лунин может пропустить финал ЛЧ.

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Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Андрей Лунин Реал Мадрид Тибо Куртуа
Владимир Клепач Источник: ФК Реал Мадрид
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