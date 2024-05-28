Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Очень доволен, что сумели достучаться до парней»
Украина. Первая лига
28 мая 2024, 04:36 |
296
0

Руслан РОТАНЬ: «Очень доволен, что сумели достучаться до парней»

Главный тренер «Александрии» прокомментировал победу над «Оболонью» (3:0)

28 мая 2024, 04:36 |
296
0
Руслан РОТАНЬ: «Очень доволен, что сумели достучаться до парней»
Руслан Ротань

25 мая состоялся матч последнего 30-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Оболонь» и «Александрия». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

После завершения встречи главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал успех своих подопечных:

«Это не лучшая наша игра, потому что было достаточно ошибок. Жаркая погода, поле медленное, поэтому показать свой футбол было очень тяжело. Однако мы играли свою игру, мы могли сделать счет больше. Я вижу, что у команды есть потенциал. Эта игра должна являться инвестицией в следующий сезон.

Я поблагодарил парней, что они нашли мотивацию на этот матч. Я очень доволен, что мы достучались до них. Они должны быть всегда профессионалами и результат говорит сам за себя. Впрочем, мы можем играть лучше.

Это первая игра без турнирной нагрузки. В футболе нужно получать удовольствие от игры. Однако мы были у опасной зоны, играли на фоне ошибок, и это нам очень мешало в предыдущих турах».

Видеообзор матча Оболонь – Александрия (0:3)

По теме:
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
БАЕНКО: Кривбасс выполнил задачу минимум от президента. У нас большие планы
Руслан Ротань Александрия Оболонь Киев Оболонь - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Синнер признался, что встречается с российской теннисисткой
Теннис | 28 мая 2024, 03:37 3
Синнер признался, что встречается с российской теннисисткой
Синнер признался, что встречается с российской теннисисткой

Янник и Анна Калинская состоят в романтических отношениях

Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри
Бокс | 27 мая 2024, 12:43 0
Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри

Эдди Хирн считает фаворитом украинского чемпиона

Челси и Мудрик могут лишиться участия в еврокубке. Стала известна причина
Футбол | 28.05.2024, 03:19
Челси и Мудрик могут лишиться участия в еврокубке. Стала известна причина
Челси и Мудрик могут лишиться участия в еврокубке. Стала известна причина
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Футбол | 27.05.2024, 06:30
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Бокс | 27.05.2024, 13:40
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки ЧМ-2024 по футзалу
26.05.2024, 19:55 8
Футзал
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
27.05.2024, 20:53 18
Теннис
Развязка сезона УПЛ, трофей Пичичи для Довбика, МЮ, ПСЖ и Байер взяли кубки
Развязка сезона УПЛ, трофей Пичичи для Довбика, МЮ, ПСЖ и Байер взяли кубки
26.05.2024, 07:10 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
26.05.2024, 15:02 21
Футбол
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
26.05.2024, 07:17 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
27.05.2024, 00:19 29
Футбол
Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов
Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов
26.05.2024, 14:55 32
Футбол
Топовый экс-чемпион оценил шансы Усика и Фьюри в реванше
Топовый экс-чемпион оценил шансы Усика и Фьюри в реванше
27.05.2024, 08:52 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем