Руслан РОТАНЬ: «Очень доволен, что сумели достучаться до парней»

25 мая состоялся матч последнего 30-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Оболонь» и «Александрия». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

После завершения встречи главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал успех своих подопечных:

«Это не лучшая наша игра, потому что было достаточно ошибок. Жаркая погода, поле медленное, поэтому показать свой футбол было очень тяжело. Однако мы играли свою игру, мы могли сделать счет больше. Я вижу, что у команды есть потенциал. Эта игра должна являться инвестицией в следующий сезон.

Я поблагодарил парней, что они нашли мотивацию на этот матч. Я очень доволен, что мы достучались до них. Они должны быть всегда профессионалами и результат говорит сам за себя. Впрочем, мы можем играть лучше.

Это первая игра без турнирной нагрузки. В футболе нужно получать удовольствие от игры. Однако мы были у опасной зоны, играли на фоне ошибок, и это нам очень мешало в предыдущих турах».

Видеообзор матча Оболонь – Александрия (0:3)