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  4. Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибку судьи матча Оболонь – Александрия
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 10:34 |
357
0

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибку судьи матча Оболонь – Александрия

Олег Орехов об эпизоде ​​с претензиями главного тренера «Оболони»

27 мая 2024, 10:34 |
357
0
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибку судьи матча Оболонь – Александрия
УПЛ

Концовка только что завершившегося чемпионата не обошлась без судейского скандала.

Заключительный тур, в котором решалась судьба распределения мест в нижней части таблицы, оказалась для киевской «Оболони» омраченной грубой ошибкой днепровского арбитра Виталия Романова. Недаром по завершении игры главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко озвучил претензии к арбитражу:

«Все могло сложиться иначе, если бы в первом тайме еще при ничейном счете рефери назначил очевидный пенальти за игру рукой защитника гостей в штрафной площадке, – сказал он. – Почему-то не подсказал ему обратить на это нарушение внимание и арбитр VAR. Это уже не первый случай, когда по моему мнению, «Оболонь» страдает от необъективности судей и не знаю, как с этой бедой бороться».

Эпизод произошел на 7-й минуте матча, когда на диагональную подачу на край штрафной площадки «Александрии» откликнулся капитан хозяев Игорь Мединский. Рванув к мячу левым флангом, он в одно касание направлял его в сторону ворот, однако португальский защитник «Александрии» Мигель Кампос сыграл рукой. Романов и его ассистенты на VAR не разглядели в этом нарушение правил, вызвав реакцию «Оболони».

Правильным ли было решение представителей футбольной Фемиды? С этим вопросом Sport.ua обратился к экс-арбитру ФИФА Олегу Орехову.

– По моему мнению, это пенальти. Я понимаю, что небольшое расстояние между соперниками, но это не скоординированные действия защитника, который когда отворачивался от мяча, оставил руку на расстоянии от туловища. У нас как-то избирательно за похожие ситуации назначают или не назначают одиннадцатиметровые. Болельщик, представитель клуба или игрок нервничает всегда, но когда есть последовательность в принятии решений, то легче объяснять их справедливость. А VAR отреагировал слишком просто: арбитры решили эту ситуацию по связи, без привлечения арбитра к видеопросмотру.

Напомним, что главный тренер киевлян Валерий Иващенко после игры с «Александрией» акцентировал внимание на моменте в штрафной площадке гостей.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Александрия Олег Орехов инсайд судьи (арбитры) судейство Виталий Романов
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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