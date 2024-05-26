Валерий ИВАЩЕНКО: «У Оболони снова есть претензии к арбитру»

В поединке 30 тура чемпионата УПЛ футболисты «Оболони» дома уступили «Александрии» – 0:3 и теперь впереди у них переходные матчи за сохранение «прописки» в элите.

Главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал вчерашний поединок с «горожанами»:

- Еще раз убеждаешься, что не стоит искать логику в футболе. В отчетном противостоянии мы чаще контролировали мяч, создали больше голевых моментов, но в отличие от нас, все три удара александрийцев в створ ворот оказались результативными. Такое бывает в футболе, когда сказывается больший опыт соперника.

Хотя все могло сложиться иначе, если бы в середине первого тайма еще при ничейном счете рефери назначил очевидный пенальти за игру рукой защитника гостей в штрафной площади. Почему-то не подсказал ему обратить на это нарушение внимание и арбитр VAR.

Это уже не первый случай, когда по моему мнению, «Оболонь» страдает от необъективности судей и не знаю, как с этой бедой бороться.

Все же, главное, что несмотря на поражение «Оболонь» избежала прямого вылета из элиты. Сейчас важно как можно быстрее восстановиться, ведь уже в ближайшую среду «пивовары» встретятся в первом переходном поединке с «Левым берегом», который финишировал третьим в Первой лиге. У «Оболони» есть кадровые проблемы, но я надеюсь, что они не будут иметь решающего значения», – сказал Иващенко.

Напомним, что в субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли киевская «Оболонь» и «Александрия».