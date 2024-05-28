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  4. БАЕНКО: Кривбасс выполнил задачу минимум от президента. У нас большие планы
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 02:56 |
34
0

БАЕНКО: Кривбасс выполнил задачу минимум от президента. У нас большие планы

Генеральный директор клуба из Кривого Рога подвел итоги сезона 2023/24

28 мая 2024, 02:56 |
34
0
БАЕНКО: Кривбасс выполнил задачу минимум от президента. У нас большие планы
Владимир Баенко

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко после поединка с «Минаем» (3:0) оценил сезон 2023/24 и назвал самое главное задание на следующую кампанию:

«В целом чемпионат провели хорошо. Выполнили задание минимум от президента. Сейчас празднуем, но уже думаем о следующем сезоне.

Мы всегда работаем над усилением клуба, над усовершенствованием, над повышением конкуренции. На следующий сезон у нас большие планы. Самое главное удержать поднятую нами планку, потому что подниматься легче, чем удерживаться. У нас есть силы, чтобы бороться за высшее место.

Конечно, самая главная задача попасть в групповой этап еврокубков. Каждый клуб УПЛ желает этого. Это бесценный опыт. Также мы хотим достойно представлять нашу страну на евроарене. Мы приложим все усилия, чтобы хорошо подготовиться к квалификации. Все будет зависеть от нас», – сказал Баенко.

«Кривбасс» занял третье место в таблице чемпионата Украины 2023/24 и сыграет в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Видеообзор матча Кривбасс – Минай (3:0)

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Владимир Баенко Кривбасс Кривой Рог Минай Кривбасс - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: УПЛ-ТВ
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