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  4. Кушниренко и Назаренко оценили выход Полесья в ЛК после победы над Шахтером
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 02:17 |
16
0

Кушниренко и Назаренко оценили выход Полесья в ЛК после победы над Шахтером

25 мая житомирский клуб обыграл «горняков» в последнем туре УПЛ и вышел в еврокубки

28 мая 2024, 02:17 |
16
0
Кушниренко и Назаренко оценили выход Полесья в ЛК после победы над Шахтером
ФК Полесье. Александр Назаренко

25 мая состоялся матч последнего 30-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Полесье» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу житомирского клуба.

Благодаря этой победе «Полесье» заняло итоговое пятое место в таблице чемпионата Украины и сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций 2024/25.

После завершения встречи игроки команды Богдан Кушниренко и Александр Назаренко прокомментировали свой успех.

Богдан Кушниренко: «Верили до последнего, что сможем занять еврокубковую позицию. Мы своим характером и усилиями показали, что это нам по силам. Я бы не сказал, что у Шахтера был экспериментальный состав. Да, лидеры не играли, но там все игроки высокого класса. Нелегко было выиграть. Самым трудным в сезоне было одержать первую победу во втором круге. Нам это удалось и вся команда счастлива от 5-го места».

Александр Назаренко: «Не все от нас зависело, и мы ожидали от трибун реакции, вышли ли мы в еврокубки. Сейчас очень счастливы. Мы верили в последнее. Без веры нет смысла играть. У нас была задача победить Шахтер, а дальше как сложится. У нас были и хорошие матчи, и не очень, но если мы в еврокубках, все хорошо».

Видеообзор матча Полесье – Шахтер (2:0)

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Богдан Кушниренко Александр Назаренко Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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