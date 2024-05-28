Аль-Наср Эр-Рияд

27 мая состоялся матч последнего 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «всемирного клуба».

Дубль в этом поединке оформил звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

КриРо стал лучшим бомбардиром сезона (35 мячей) – это рекорд для саудовской лиги. Также португалец стал первым в истории игроком, побеждающим среди лучших бомбардиров в 4 разных чемпионатах (Ла Лига – 3 раза, Серия A, АПЛ, Саудовская лига).

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 27 мая

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 4:2

Голы: Роналду, 45+3, 69, Гариб, 79 (пен), Аль-Немер, 90+5 – Аль-Шамрани, 89, Фабиньо, 90+2

Видео голов и обзор матча: