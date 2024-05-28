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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
27.05.2024 21:00 – FT 4 : 2
Аль-Иттихад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
28 мая 2024, 01:47 |
214
0

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 4:2. Исторический дубль Роналду. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии

28 мая 2024, 01:47 |
214
0
Аль-Наср – Аль-Иттихад – 4:2. Исторический дубль Роналду. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

27 мая состоялся матч последнего 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «всемирного клуба».

Дубль в этом поединке оформил звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

КриРо стал лучшим бомбардиром сезона (35 мячей) – это рекорд для саудовской лиги. Также португалец стал первым в истории игроком, побеждающим среди лучших бомбардиров в 4 разных чемпионатах (Ла Лига – 3 раза, Серия A, АПЛ, Саудовская лига).

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 27 мая

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 4:2

Голы: Роналду, 45+3, 69, Гариб, 79 (пен), Аль-Немер, 90+5 – Аль-Шамрани, 89, Фабиньо, 90+2

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мешари Аль-Немер (Аль-Наср Эр-Рияд).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиньо (Аль-Иттихад).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Фарха Аль-Шамрани (Аль-Иттихад).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдулрахман Гариб (Аль-Наср Эр-Рияд).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
66’
Swailem Al-Menhali (Аль-Иттихад) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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