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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
27.05.2024 21:00 - : -
Аль-Иттихад
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Саудовская Аравия
27 мая 2024, 11:05 | Обновлено 27 мая 2024, 11:49
127
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Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

27 мая 2024, 11:05 | Обновлено 27 мая 2024, 11:49
127
0
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

27 мая на «Аль-Аввал Парк» пройдет матч 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» встретится с «Аль-Иттихадом». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Аль-Наср

Команда снова остается только второй в саудовском футболе - это при том, что именно она заманила к себе зимой Криштиану Роналду. Даже с таким усилением получилось выиграть только второе место. Казалось, что уроки извлечены: на тренерский пост Рыцаря Неджеда пришел Луиш Каштру, состав команды пополнился целой серией звезд разного калибра. Но на этот раз был намного сильнее Аль-Хиляль. Недавно стороны в очном поединке разошлись ничьей 1:1, впрочем, к тому времени было понятно, на каких позициях в итоговой турнирной таблице закончат стороны, и, по сути, они уже достаточно давно просто доигрывали нынешний розыгрыш. Так что 2:2 с Аль-Риядом не должно удивлять.

Ставки на матч Аль-Наср – Аль-Иттихад

Аль-Иттихад

Клуб был триумфатором в прошлом сезоне. Тогда тигры сумели выиграть чемпионский титул, девятый всего, причем до этого в последний раз лидером получалось становиться в 2009-м году. Конечно же, хотели удержаться на лидирующей позиции, но главная ставка межсезонья, приглашение Бензема, обернулась неудачей - дорогостоящий ветеран сначала неплохо забивал, но сдулся после клубного чемпионата мира, с декабря вообще перестав забивать и не скрывая желания уйти. Но в январе его так никуда и не пристроили - что же, сейчас француз не играет вообще с апреля, залечивая какое-то повреждение. В итоге подопечные Гальярдо в последнее время играли все хуже, вплоть до трех поражений кряду. И только с Аль-Халиджем была ничья. И только Дамак дома разгромили - так себе компенсация. Не удивительно, что задумались о смене Марсело - вполне возможно, что это последний поединок аргентинца не этом посту.

Статистика личных встреч

Тигры не проигрывали 11 очных матчей кряду, и победили дважды в прошлом году. Но в конце декабря Роналду и компания выдали 5:2 на выезде.

Прогноз

GGBET не ждет серьезного сопротивления от гостей. Криштиану и компания должны закончить сезон победой (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Аль-Наср Эр-Рияд
27 мая 2024 -
21:00
Аль-Иттихад
Победа Аль-Насра 1.65 Сделать ставку

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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