Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде Ролан Гаррос 2024

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) узнала соперницу в 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2024.

Во 2-м раунде Ролан Гаррос украинка сыграет против Диан Парри (Франция, WTA 63), которая на старте соревнований одолела свою соотечественницу Фиону Ферро (WTA 126) в трех сетах за 1 час и 59 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/64 финала

Фиона Ферро (Франция) [WC] – Диан Парри (Франция) – 6:3, 3:6, 3:6

Ранее Свитолина и Парри играли между собой только один раз. Неделей ранее Элина сумела выиграть у Диан в 1/16 финала турнира WTA 500 в Страсбурге.

Свитолина в 1-м раунде французского мейджора одолела в непростом поединке Каролину Плишкову.