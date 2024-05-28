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Ролан Гаррос
28 мая 2024, 01:19 |
231
0

Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде Ролан Гаррос 2024

Элина в 1/32 финала французского мейджора сыграет против Диан Парри

28 мая 2024, 01:19 |
231
0
Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Диан Парри

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) узнала соперницу в 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2024.

Во 2-м раунде Ролан Гаррос украинка сыграет против Диан Парри (Франция, WTA 63), которая на старте соревнований одолела свою соотечественницу Фиону Ферро (WTA 126) в трех сетах за 1 час и 59 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/64 финала

Фиона Ферро (Франция) [WC] – Диан Парри (Франция) – 6:3, 3:6, 3:6

Ранее Свитолина и Парри играли между собой только один раз. Неделей ранее Элина сумела выиграть у Диан в 1/16 финала турнира WTA 500 в Страсбурге.

Свитолина в 1-м раунде французского мейджора одолела в непростом поединке Каролину Плишкову.

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Элина Свитолина Диан Парри Фиона Ферро Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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