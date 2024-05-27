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Ролан Гаррос
27 мая 2024, 15:50 | Обновлено 27 мая 2024, 15:51
439
0

Юлия СТАРОДУБЦЕВА: «Никогда раньше не побеждала Завацкую»

Украинская теннисистка – о выходе в основу Ролан Гаррос

27 мая 2024, 15:50 | Обновлено 27 мая 2024, 15:51
439
0
Юлия СТАРОДУБЦЕВА: «Никогда раньше не побеждала Завацкую»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева рассказала о выходе в основу Ролан Гаррос через квалификацию, где она в том числе обыграла другую украинку Катарину Завацкую.

«С Катей Завацкой мы одного возраста, вместе росли и одновременно играли на детских турнирах. Помню, когда мне было 10 лет, я приехала в Одессу на мой первый турнир и проиграла тогда именно Кате. До сих пор это помню (смеется).

Так что у нас уже была какая то история наших игр с детства. Причем я ее никогда не побеждала. Конечно, я думаю, нам обеим было непросто. Перед матчем я волновалась немного более обычного. Неприятно, конечно, попадать на своих. Мы с Катей нормально общаемся, я считаю, что она очень хороший человек и если бы у меня был выбор сыграть против кого-то другого, то конечно я бы это сделала. Но это теннис, ничего не поделаешь

На Ролан Гаррос лучшие грунтовые корты в моей жизни. Мне очень здесь нравится. Здесь грунт не сильно медленный и в то же время не сильно быстрый. Невероятно ровный, ни одного плохого отскока. Я вообще не могу ни на что жаловаться здесь по покрытию. И как видно по результатам мне пока что нравится здесь играть (смеется).

Что касается общих впечатлений от турнира, то мне здесь нравится например немного больше, чем на US Open, потому что здесь комплекс прямо в городе. Ты можешь выйти из стадиона, походить по улочкам, зайти в какое-то кафе, а на US Open тебе надо на машине ехать немало по трассе, потому что стадион за городом. Здесь уютнее, так что мне это нравится.

Также мне нравится здесь обстановка, как французы поддерживают, кричат, поют - я такого еще не видела. В основном французов, конечно, но тем не менее мне нравится эта атмосфера. Здесь не стесняются своих поддержать. И даже за меня вчера пришли французы поболеть, хотя их совершенно не знаю. Мне это очень понравилось (смеется)», – сказала Стародубцева.

В первом раунде основы Юлия сразится с испанкой Кристина Букшей.

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Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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