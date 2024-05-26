Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос
27 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.
В матче первого раунда украинка, которая преодолела сито отбора, сразится с испанкой Кристина Букшей (№73 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №5 после матча Калинина – Осорио. Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Элизабеттой Коччаретто (№51 WTA) или Беатрис Хаддад Майей (№14 WTA).
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