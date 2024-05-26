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  4. Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
26 мая 2024, 17:05 |
401
0

Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос

26 мая 2024, 17:05 |
401
0
Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

27 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда украинка, которая преодолела сито отбора, сразится с испанкой Кристина Букшей (№73 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №5 после матча Калинина – Осорио. Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Элизабеттой Коччаретто (№51 WTA) или Беатрис Хаддад Майей (№14 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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