Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда украинка, которая преодолела сито отбора, сразится с испанкой Кристина Букшей (№73 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №5 после матча Калинина – Осорио. Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Элизабеттой Коччаретто (№51 WTA) или Беатрис Хаддад Майей (№14 WTA).

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