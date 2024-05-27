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  4. Гаэль Монфис – Тьяго Сейбот-Уайлд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
27 мая 2024, 14:59 |
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Гаэль Монфис – Тьяго Сейбот-Уайлд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос

27 мая 2024, 14:59 |
50
0
Гаэль Монфис – Тьяго Сейбот-Уайлд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

27 мая французский теннисист Гаэль Монфис (№37 ATP) начнет выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда соперником мужа Элины Свитолиной будет Тьяго Сейбот-Уайлд из Бразилии (№58 ATP). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на корте имени Филиппа Шатрие. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 21:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисистов, первую выиграл Монфис.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Даниэля Элаи Галана (№106 ATP) или Лоренцо Музетти (№30 ATP).

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смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024 Гаэль Монфис Тьяго Сейбот-Уайлд
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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