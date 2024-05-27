Гаэль Монфис – Тьяго Сейбот-Уайлд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос
27 мая французский теннисист Гаэль Монфис (№37 ATP) начнет выступление на Открытом чемпионате Франции.
В матче первого раунда соперником мужа Элины Свитолиной будет Тьяго Сейбот-Уайлд из Бразилии (№58 ATP). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на корте имени Филиппа Шатрие. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 21:15 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисистов, первую выиграл Монфис.
В следующем раунде победитель матча сыграет против Даниэля Элаи Галана (№106 ATP) или Лоренцо Музетти (№30 ATP).
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