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  4. Александр Зверев – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
27 мая 2024, 13:58 | Обновлено 27 мая 2024, 14:53
312
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Александр Зверев – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос

27 мая 2024, 13:58 | Обновлено 27 мая 2024, 14:53
312
0
Александр Зверев – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

27 мая 14-кратный чемпион Открытого чемпионата Франции по теннису Рафаэль Надаль (№275 ATP) начнет выступление на грунтовом мейджоре.

В матче первого раунда Король грунта сразится против чемпиона Мастерса в Риме Александра Зверева (№4 ATP). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Свёнтек – Жанжан. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Надаль и Зверев играли между собой 10 раз, на счету испанца 7 побед. На глине Рафа ведет 5-1.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Давида Гоффена (№115 ATP) или Джовани Мпечи Перрикара (№66 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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