Александр Зверев – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 мая 14-кратный чемпион Открытого чемпионата Франции по теннису Рафаэль Надаль (№275 ATP) начнет выступление на грунтовом мейджоре.

В матче первого раунда Король грунта сразится против чемпиона Мастерса в Риме Александра Зверева (№4 ATP). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Свёнтек – Жанжан. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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Надаль и Зверев играли между собой 10 раз, на счету испанца 7 побед. На глине Рафа ведет 5-1.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Давида Гоффена (№115 ATP) или Джовани Мпечи Перрикара (№66 ATP).

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