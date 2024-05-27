Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина впервые высказалась об обидном поражении от Соболенко в Риме
Ролан Гаррос
27 мая 2024, 13:47 | Обновлено 27 мая 2024, 14:15
1311
0

Свитолина впервые высказалась об обидном поражении от Соболенко в Риме

Элина призналась, что ей было очень больно от этого поражения

27 мая 2024, 13:47 | Обновлено 27 мая 2024, 14:15
1311
0
Свитолина впервые высказалась об обидном поражении от Соболенко в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, какие эмоции испытала после обидного поражения от второй ракетки мира Арины Соболенко в Риме, когда не реализовала 3 матчбола, уступив на тай-брейке финального сета.

«Да, было сложно после того матча несколько дней. Но уже все в прошлом, нужно было все проанализировать и двигаться дальше. Я довольна, что смогла выиграть несколько матчей в Риме, провести поединок с топ-игроком на хорошем уровне. Для меня это уже плюс. Я стараюсь не смотреть на какие-то моменты, которые были упущены, потому что реально было очень больно от этого поражения, так как была очень близка к победе.

Похожи ли игровые условия в Риме и на Ролан Гаррос? Нет, они очень разные на самом деле. В Риме грунт немного медленный и его можно сказать много на корте, а на Ролан Гаррос его мало и он более быстрый. Так что нет, условия очень разные», – сказала Свитолина.

Элина свой первый матч на Ролан Гаррос 2024 сыграет 27 мая против экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой.

По теме:
Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Плишковой на Ролан Гаррос
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 27 мая
Элина Свитолина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина WTA Рим Арина Соболенко
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 27 мая 2024, 07:00 3
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Помог дождь. Костюк с трудом обыграла Пигосси в первом круге Ролан Гаррос
Теннис | 26 мая 2024, 18:54 36
Помог дождь. Костюк с трудом обыграла Пигосси в первом круге Ролан Гаррос
Помог дождь. Костюк с трудом обыграла Пигосси в первом круге Ролан Гаррос

Украинская теннисистка одолела соперницу из квалификации в трех партиях

Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Футбол | 27.05.2024, 06:59
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
Футбол | 27.05.2024, 12:12
Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 27.05.2024, 00:01
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова
ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова
25.05.2024, 12:13
Футбол
Гвардиола признался в получении плохой новости из Испании
Гвардиола признался в получении плохой новости из Испании
25.05.2024, 11:18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
26.05.2024, 15:02 20
Футбол
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
27.05.2024, 07:01 2
Бокс
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
25.05.2024, 20:18
Бокс
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
26.05.2024, 07:01 4
Бокс
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
25.05.2024, 15:31 54
Футбол
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
27.05.2024, 07:38 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем