Свитолина впервые высказалась об обидном поражении от Соболенко в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, какие эмоции испытала после обидного поражения от второй ракетки мира Арины Соболенко в Риме, когда не реализовала 3 матчбола, уступив на тай-брейке финального сета.

«Да, было сложно после того матча несколько дней. Но уже все в прошлом, нужно было все проанализировать и двигаться дальше. Я довольна, что смогла выиграть несколько матчей в Риме, провести поединок с топ-игроком на хорошем уровне. Для меня это уже плюс. Я стараюсь не смотреть на какие-то моменты, которые были упущены, потому что реально было очень больно от этого поражения, так как была очень близка к победе.

Похожи ли игровые условия в Риме и на Ролан Гаррос? Нет, они очень разные на самом деле. В Риме грунт немного медленный и его можно сказать много на корте, а на Ролан Гаррос его мало и он более быстрый. Так что нет, условия очень разные», – сказала Свитолина.

Элина свой первый матч на Ролан Гаррос 2024 сыграет 27 мая против экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой.