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  4. Ига Свёнтек – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
27 мая 2024, 15:00 | Обновлено 27 мая 2024, 15:01
382
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Ига Свёнтек – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос

27 мая 2024, 15:00 | Обновлено 27 мая 2024, 15:01
382
1
Ига Свёнтек – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

27 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет защиту титула на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда полька сразится проти Леолии Жанжан из Франции (№148 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Викери – Жабер. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Наоми Осакой из Японии (№134 WTA).

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Владимир Клепач Sport.ua
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