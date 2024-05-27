Ига Свёнтек – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос
27 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет защиту титула на Открытом чемпионате Франции.
В матче первого раунда полька сразится проти Леолии Жанжан из Франции (№148 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Викери – Жабер. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Наоми Осакой из Японии (№134 WTA).
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