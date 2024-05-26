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  4. Итоги Серии A. Команда Коваленко спаслась от вылета, забив Роме на 90+3-й
Чемпионат Италии
Эллас Верона
26.05.2024 21:45 – FT 2 : 2
Интер Милан
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Италия
26 мая 2024, 23:59 | Обновлено 27 мая 2024, 00:09
564
0

Итоги Серии A. Команда Коваленко спаслась от вылета, забив Роме на 90+3-й

В низший дивизион отправляется Фрозиноне, вместе с Сассуоло и Салернитаной

26 мая 2024, 23:59 | Обновлено 27 мая 2024, 00:09
564
0
Итоги Серии A. Команда Коваленко спаслась от вылета, забив Роме на 90+3-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Вечером 26 мая состоялись заключительные матчи 38-го тура в чемпионате Италии.

Эмполи, команда украинца Виктора Коваленко, спаслась от вылета, забив Роме на 90+3-й минуте (3:1). Украинец весь матч оставался в резерве.

В низший дивизион отправляется Фрозиноне, вместе с Сассуоло и Салернитаной.

Рома не получила путевку в Лигу чемпионов (а сыграет в Лиге Европы вместе с Лацио), поскольку Аталанта финишировала в топ-4.

Чемпионат Италии. 38-й тур, 26 мая

Верона – Интер – 2:2

Голы: Нослин, 16, Суслов, 37 – Арнаутович, 10, 45+1

Эмполи – Рома – 2:1

Голы: Канчелльери, 13, Ньянг, 90+3 – Ауар, 45+1

Лацио – Сассуоло – 1:1

Голы: Дзакканьи, 60 – Вити, 66

Фрозиноне – Удинезе – 0:1

Гол: Дэвис, 76

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 38 29 7 2 89 - 22 94
2 Милан 38 22 9 7 76 - 49 75
3 Ювентус 38 19 14 5 54 - 31 71
4 Аталанта 37 21 6 10 70 - 39 69
5 Болонья 38 18 14 6 54 - 32 68
6 Рома 38 18 9 11 65 - 46 63
7 Лацио 38 18 7 13 49 - 39 61
8 Фиорентина 37 16 9 12 58 - 44 57
9 Торино 38 13 14 11 36 - 36 53
10 Наполи 38 13 14 11 55 - 48 53
11 Дженоа 38 12 13 13 45 - 45 49
12 Монца 38 11 12 15 39 - 51 45
13 Эллас Верона 38 9 11 18 38 - 51 38
14 Лечче 38 8 14 16 32 - 54 38
15 Удинезе 38 6 19 13 37 - 53 37
16 Кальяри 38 8 12 18 42 - 68 36
17 Эмполи 38 9 9 20 29 - 54 36
18 Фрозиноне 38 8 11 19 44 - 69 35
19 Сассуоло 38 7 9 22 43 - 75 30
20 Салернитана 38 2 11 25 32 - 81 17
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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