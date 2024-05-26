Итоги Серии A. Команда Коваленко спаслась от вылета, забив Роме на 90+3-й
В низший дивизион отправляется Фрозиноне, вместе с Сассуоло и Салернитаной
Вечером 26 мая состоялись заключительные матчи 38-го тура в чемпионате Италии.
Эмполи, команда украинца Виктора Коваленко, спаслась от вылета, забив Роме на 90+3-й минуте (3:1). Украинец весь матч оставался в резерве.
В низший дивизион отправляется Фрозиноне, вместе с Сассуоло и Салернитаной.
Рома не получила путевку в Лигу чемпионов (а сыграет в Лиге Европы вместе с Лацио), поскольку Аталанта финишировала в топ-4.
Чемпионат Италии. 38-й тур, 26 мая
Верона – Интер – 2:2
Голы: Нослин, 16, Суслов, 37 – Арнаутович, 10, 45+1
Эмполи – Рома – 2:1
Голы: Канчелльери, 13, Ньянг, 90+3 – Ауар, 45+1
Лацио – Сассуоло – 1:1
Голы: Дзакканьи, 60 – Вити, 66
Фрозиноне – Удинезе – 0:1
Гол: Дэвис, 76
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|38
|29
|7
|2
|89 - 22
|94
|2
|Милан
|38
|22
|9
|7
|76 - 49
|75
|3
|Ювентус
|38
|19
|14
|5
|54 - 31
|71
|4
|Аталанта
|37
|21
|6
|10
|70 - 39
|69
|5
|Болонья
|38
|18
|14
|6
|54 - 32
|68
|6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|65 - 46
|63
|7
|Лацио
|38
|18
|7
|13
|49 - 39
|61
|8
|Фиорентина
|37
|16
|9
|12
|58 - 44
|57
|9
|Торино
|38
|13
|14
|11
|36 - 36
|53
|10
|Наполи
|38
|13
|14
|11
|55 - 48
|53
|11
|Дженоа
|38
|12
|13
|13
|45 - 45
|49
|12
|Монца
|38
|11
|12
|15
|39 - 51
|45
|13
|Эллас Верона
|38
|9
|11
|18
|38 - 51
|38
|14
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32 - 54
|38
|15
|Удинезе
|38
|6
|19
|13
|37 - 53
|37
|16
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42 - 68
|36
|17
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29 - 54
|36
|18
|Фрозиноне
|38
|8
|11
|19
|44 - 69
|35
|19
|Сассуоло
|38
|7
|9
|22
|43 - 75
|30
|20
|Салернитана
|38
|2
|11
|25
|32 - 81
|17
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