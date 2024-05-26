Итоги Серии A. Команда Коваленко спаслась от вылета, забив Роме на 90+3-й

Вечером 26 мая состоялись заключительные матчи 38-го тура в чемпионате Италии.

Эмполи, команда украинца Виктора Коваленко, спаслась от вылета, забив Роме на 90+3-й минуте (3:1). Украинец весь матч оставался в резерве.

В низший дивизион отправляется Фрозиноне, вместе с Сассуоло и Салернитаной.

Рома не получила путевку в Лигу чемпионов (а сыграет в Лиге Европы вместе с Лацио), поскольку Аталанта финишировала в топ-4.

Чемпионат Италии. 38-й тур, 26 мая

Верона – Интер – 2:2

Голы: Нослин, 16, Суслов, 37 – Арнаутович, 10, 45+1

Эмполи – Рома – 2:1

Голы: Канчелльери, 13, Ньянг, 90+3 – Ауар, 45+1

Лацио – Сассуоло – 1:1

Голы: Дзакканьи, 60 – Вити, 66

Фрозиноне – Удинезе – 0:1

Гол: Дэвис, 76

Турнирная таблица